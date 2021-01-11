倒插睫毛找醫美「割雙眼皮」？ 醫籲術前搞清楚狀況

倒插睫毛很常見，有些民眾尤其年輕人常找醫美機構「順便割雙眼皮」處理倒插睫毛；大專院校下周開始又陸續放寒假了，有些學生趁寒假割雙眼皮，然而醫美市場百花齊放良莠不齊，整形外科資深醫師提醒留意。

奇美醫學中心整形外科、醫美中心主任黃國峯指出，倒插睫毛固然可以選擇自費到醫美機構部門處理，但要謹慎；建議先找眼科醫師確認眼睛狀況，再由眼科或整形外科專科醫師來處理，比較有保障。

「很多醫師都在處理倒插睫毛」，倒插睫毛的人很多。奇美醫學中心眼科部幾乎每天都有相關患者上門求助。眼科部主治醫師李婉如表示，她的門診每星期都有好幾位這樣子困擾的病患，倒插睫毛成因很多，要檢查才能確認。

倒插睫毛經檢查找出病灶、評估會造成眼睛傷害，治療手術費用健保有給付，如果只是單純眼皮下垂、內翻倒插睫毛，影響外貌美觀而沒有病灶，則需要自費處理；李婉如表示，有些民眾對手術不放心，採取最簡單的做法，就是睫毛一長出來就自己動手拔掉，必須隨時留意處理，一勞永逸的作法就只有手術。

然而因醫美市場龐大、醫師人數眾多、「來源多元」，有些投入醫美產業的醫師非眼科或整型專科，不斷傳出「沒做好」糾紛，有些出現感染、後遺症被迫送醫治療甚至整形善後。