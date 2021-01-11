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寒流助攻茂谷柑轉紅 農民：甜度拉升風味更佳
雲林茂谷柑因成長期碰上暖冬，今年採收期較往年慢一、兩周，果農朱清輝原定去年底採收，昨天才開始，根據多年經驗，逢今年初及近日寒流，農民反認為可助茂谷柑熟成、甜度拉升及轉色，水果風味也更佳；縣長張麗善明天將率農民北上立法院賣柑，並預告「2021斗六茂谷柑節」將在本月23、24日在斗六藝術水岸園區舉辦。
雲林縣茂谷柑主要產地為古坑鄉、斗六市，種植面積計410.82公頃，由於開花結果時期需水量高，去年9、10月成果過程中受乾旱影響，出現2成裂果及落果情形，幸好不影響整體產況，價格將維持往年水準。
朱清輝說，入冬後連兩波寒流帶來低溫，連日出現10度左右或以下氣溫，清晨更一度有5至7度低溫，但除非出現霰、雪、霜、霧淞、冰雹等狀況才可能會影響，因斗六屬平地，目前未曾出現過相關寒害情形。
除茂谷柑最近進入採收期，椪柑、美人柑已相繼在去年10月、12月底採收，其中美人柑因表皮結構偏薄，遇低溫及清晨些微降霜，蒂頭與果皮接觸處受損就開始腐爛。
朱清輝說，平時外銷的茂谷柑就是使用6至8度冷藏櫃運送，反而有後熟、增熟作用，酸度退的快，糖化速度不錯、甜度藉此拉升，品嘗起來風味極佳。
茂谷柑是柑橘類頂級品，果實甜度高且多汁，果形亮麗、耐貯藏，更富含維生素C、礦物質及纖維素等營養成份，飯後食用除能夠解膩，也幫助消化，更是養顏美容聖品，為此縣政府明天將率茂谷柑農北上立法院行銷這項年節禮品。
此外斗六茂谷柑節23、24日在斗六藝術水岸園區舉行，會場將有在地農產、特色廠商、茂谷柑及優質農特產品與年貨大街，因應防疫，現場不開放試吃、實施單一出入口管制，另安裝紅外線體溫感測儀及酒精消毒機，參與民眾須全程戴口罩，並保持室外1公尺社交距離。
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