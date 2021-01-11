台南文蛤混養虱目魚寒害救助 今起可提出

農委會針對七股、北門、將軍及安南文蛤混養的虱目魚，公告為農業天然災害現金救助及低利貸款地區。符合救助漁民今天起到20日，可向魚塭所在地公所提出申請，例假日照常受理。

台南市長黃偉哲今天提醒符合這項災害救助條件的漁民，今天起至20日止，攜帶「身分證、印章、金融機構存款簿影本、養殖漁業登記證影本、養殖放養量申報書及水權證明影本等資料」，向魚塭所在地公所提出申請，例假日照常受理。

農委會主委陳吉仲8日抵台南市勘查漁業災情，漁民反映，元旦期間寒流文蛤混養的虱目魚災損嚴重，後續又有寒流來襲，災情持續擴大。台南市政府農業局漁業科彙整災情後，10日函文建請農委會公告台南市虱目魚養殖區為寒害災區。

農委會當天即公告台南市七股區、北門區、將軍區及安南區文蛤混養的虱目魚為農業天然災害現金救助及低利貸款地區。依最新通報，專養虱目魚損害面積12.55公頃，依損失程度換算受損面積為0.72公頃（受損魚體8275公斤，損失金額32萬4000元）。

因應寒流，南市府已建請農委會12/30、1/7寒流災損面積合併加總計算，以減少農漁民損失，已獲農委會同意。另外，文蛤池工作魚死亡，致絲藻清除需由人工處理部分，市府補助處理工資每公頃新台幣3000元（需要經費900萬）。

台南虱目魚產量全台最大，學甲、北門、將軍、七股、安南為五大產區，連續兩波強烈大陸冷氣團寒流影響，台南沿海在幅射冷卻效應下清晨出現攝度10度以下低溫。由於虱目魚不耐低溫養殖，因應寒害，農業局與各養殖協會與養殖漁業產銷班等發布訊息，也提醒魚塭北側搭蓋防風棚等預先作好防寒措施。

此外，農業局在寒流來襲前，也建議漁民審慎評估不耐寒養殖魚種過冬風險，譬如養殖池水在60公分以內文蛤養殖池混養虱目魚，必要時規劃儘早採捕，減少寒害損失。

農業保險法今年上路，漁業寒害保險保費，漁民原本需自行負擔1/3保費，南市府也將建議中央漁業署比照其他農業保險提高補助為1/2，並由市府補助1/4，讓漁民只需負擔1/4保費，提高漁民投保意願。