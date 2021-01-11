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嘉市推老屋卸妝 助百年歷史房舍再現昔日風采

中央社 / 嘉義市11日電

嘉義市忠孝路一棟日式街屋及新陽春中藥房都是百年歷史老屋，日式街屋前身還是頂級酒家兼旅館，百年老屋經嘉義市文化局「老屋卸妝」計畫修繕後，再現昔日輝煌歲月風采。

「老屋卸妝」計畫主持人、南華大學建築與景觀學系副教授陳正哲表示，這項計畫共有8案通過審核，其中2案為忠孝路32號、新陽春中藥房。忠孝路32號為向左右兩側延伸的連棟兩層樓日式街屋，自西元1921年興建至今，已有百年歷史。

陳正哲指出，這棟日式街屋前身是頂級酒家兼旅館，不僅提供旅客住宿，也擁有很棒後花園及宴會席，當時頗具規模；後來雖然轉為民宅，但仍可從這棟三角窗建築的立面，包括二樓圓窗、弧形陽台及雨淋板漆色等可見當年輝煌歲月。

嘉義市政府文化局今天表示，新陽春中藥房與日式街屋相鄰，同為百年老屋，1樓作為店面使用，2樓則是生活空間，屋頂仍保留日本黑瓦，相當珍貴。

陳正哲說明，黑瓦有別於水泥瓦，這種由陶土燒製而成的黑瓦，經過高溫窯變，擁有非常漂亮光澤。

新陽春中藥房第二代殷裕祥表示，今年83歲的父親年輕時從台南來到嘉義市打拚，新陽春等於是「起家厝」，值得被好好善待，因此，主動參與「老屋卸妝」計畫，經修繕後，果然變得比較漂亮。

文化局指出，「老屋卸妝」計畫不只是講究立面修繕，也把遮雨棚、店家招牌及周邊環境等一併納入整體構想範圍，讓遊客尋訪嘉義市的過去與現代。

文化局表示，這次特選定轉角街口、連棟建築、歷史景點及觀光亮點等8處老屋進行修繕，屋主有義務於完工後3年，每晚點燈，讓素顏老屋的美更容易被看見。

老屋 嘉義 文化局

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