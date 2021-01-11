影／可以「吃」的畫展 她將吃不到的美味用畫分享出去

嘉義縣水上鄉樂齡學習示範中心舉辦「可以吃的畫展─那個年代的年菜」，每位學員想一道他們最喜歡吃或印象最深刻的年菜，再依此畫出不同世代的菜餚，縣長翁章梁今天也蒞臨觀展，稱讚學員和此次畫展想當有創意。

指導老師江威儒說，學員大多是家庭主婦，來自不同世代年齡層，平常會在家裡煮飯給家人吃，恰逢年節將至，便決定每個人作一道他們童年或印象最深刻的佳餚，再依此畫出成果展的作品。

48年次的黃美玲在家中排行老三，他說小時候住在雞舍旁邊的大通鋪，雖家中養雞，但除逢年過節，少有機會能吃到雞肉，家中長輩重男輕女觀念嚴重，會先把雞肉夾給哥哥弟弟，剩下的女孩只能吃到雞骨、雞爪。

長大後黃美玲進入公路局上班，經濟狀況逐漸富裕，但她仍忘不了那個「吃不到的滋味」，也因此她逢年過節便會準備一大盤滿滿的白斬雞，搭配蔥蒜和她自製醬汁，與親朋好友、左鄰右舍分享，如今她也將這個令她難忘的滋味端上畫布，珍藏這份美味。

嘉義縣長翁章梁、縣議員林緗亭、楊秀琴等，今天也到場參觀，翁說看到這些栩栩如生的年菜畫會讓人嚇一跳，很難想像這是出自沒有繪畫基礎的樂齡中心學員之手，每一幅都登得了殿堂，有畫作，有實體，很有創意。