台南強風樹倒多 這裡的21株路樹全移除

台南市區每遇強風就會發生樹倒意外，市府工務局最近積極巡檢，發現南門路、國民路上的21株菩提樹嚴重傾斜，經委託樹木專家採檢及風險評估，已屬中重度風險等級，將在春節後2月底前移除。

市府工務局表示，近年市區每遇大風驟雨的氣候，行道樹傾倒、斷裂的情況相當多，甚至造成民眾生命、財產損失，市長黃偉哲去年6月下令成立「路樹倒伏處理平台」，要求各權屬管理機構積極辦理路樹巡檢，盼藉由市府全體性檢討及機制建立，能夠堵絕遺憾的事件再發生。

工務局針對高風險植栽加強採檢及委託專業樹木專家評估，近日發現南門路、國民路（從健康路至大同路段）共有21株菩提樹嚴重歪斜，經樹木專家採檢及風險評估報告，結果為主幹傾斜、結構根盤截斷、根部腐朽等，造成結構破壞等因素，屬中重度風險等級，建議辦理全數移除。