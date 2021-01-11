聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南強風樹倒多 這裡的21株路樹全移除
台南市區每遇強風就會發生樹倒意外，市府工務局最近積極巡檢，發現南門路、國民路上的21株菩提樹嚴重傾斜，經委託樹木專家採檢及風險評估，已屬中重度風險等級，將在春節後2月底前移除。
市府工務局表示，近年市區每遇大風驟雨的氣候，行道樹傾倒、斷裂的情況相當多，甚至造成民眾生命、財產損失，市長黃偉哲去年6月下令成立「路樹倒伏處理平台」，要求各權屬管理機構積極辦理路樹巡檢，盼藉由市府全體性檢討及機制建立，能夠堵絕遺憾的事件再發生。
工務局針對高風險植栽加強採檢及委託專業樹木專家評估，近日發現南門路、國民路（從健康路至大同路段）共有21株菩提樹嚴重歪斜，經樹木專家採檢及風險評估報告，結果為主幹傾斜、結構根盤截斷、根部腐朽等，造成結構破壞等因素，屬中重度風險等級，建議辦理全數移除。
工務局表示，造成樹木潛在危害風險原因很多，不外乎腐朽菌感染、生長環境不良及不當修剪等因素，在樹木管理上確是一大隱憂，當樹木主要支撐結構因腐朽、樹身嚴重傾斜及結構性根系受損等，民眾時常看到的是生長茂盛的大樹，卻因其主支撐結構受損，容易喪失支撐而瞬間倒塌，在預防上很難從外觀判定，需委託專家利用儀器偵測，提出科學化建議後，才能正確處置。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言