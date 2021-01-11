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嘉義市電動公車全面上線 持電子票證免費搭到6月底

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
嘉義市電動公車全面上線。圖／嘉市府提供
嘉義市電動公車全面上線。圖／嘉市府提供

嘉義市忠孝新民幹線及光林我嘉線今天正式上路，成為全國唯一「市區公車100%汰換為電動公車」的縣市，也昭告嘉義市公車全面電動化的時代來臨，將延續持電子票證搭公車免費措施至今年6月30日。

市府為達到中央「2030年巴士全面電動化」政策，共計22輛市區電動公車「分階段」上路，首波由去年6月1日上線的中山幹線打頭陣，與前年相比，去年中山幹線運量成長117%、市區公車去年總運量更突破29萬，整體成長65%。

市府表示，因嘉義市幅員小，市民平均旅行長度只有4公里，平均旅行時間僅15分鐘，若大眾運輸不夠便利，很難跟私有運具競爭達到運具轉移，因此過去幾年逐步延長路線、增加班次、站點，以提升大眾運輸便利性。

2017年以前市區公車年運量約保持在8萬人次，2018年總運量成長30%至11萬人次、2019年大幅成長70%，運量來到約18萬，去年運量更已突破29萬，成長65%，成長顯著。

市府交通處表示，1月11日上線的台灣好行光林我嘉線(黃線)與原路線相同，並增加自由友忠路口、大潤發等站，班次增加為平日36班、假日46班；忠孝新民幹線則包括主線(紅線)及支線(紅A線)，共設20及23站。

將取消繞至轉運中心站，改行駛林森西路及忠孝路，增設新民興業(京城銀行)、新民南京路口、興業南京路口、林業鐵路車庫園區、文化中心(檜意森活村)、台斗坑、後湖(嘉基)、宏仁女中、遠東機械廠及忠孝北街等站。

主線班次為44班，忠孝新民幹線另延伸至民雄工業區服務中心的紅A支線，增設忠孝北街(大寶鎮)、忠孝北街成功三街口及民雄工業區服務中心、支線每日6班次服務，鼓勵民眾出門可多利用大眾運輸。

嘉義市電動公車全面上線。圖／嘉市府提供
嘉義市電動公車全面上線。圖／嘉市府提供
嘉義市三條電動公車路線全面上線。圖／嘉市府提供
嘉義市三條電動公車路線全面上線。圖／嘉市府提供

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