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6都以外唯一！嘉義市成立重大採購廉政平台

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
嘉義市長黃敏惠（左二）、廉政署長鄭銘謙（右二）、嘉義地檢署檢察長繆卓然（左一）和嘉義市調查站主任陳仁龍（右一）等人共同簽名。記者李承穎／攝影
嘉義市長黃敏惠（左二）、廉政署長鄭銘謙（右二）、嘉義地檢署檢察長繆卓然（左一）和嘉義市調查站主任陳仁龍（右一）等人共同簽名。記者李承穎／攝影

嘉義市府重大採購廉政平台今天成立，是6都以外唯一成立平台縣市，首宗案子納入「嘉義市灰渣掩埋場工程」，舉債總金額高達6億元，市長黃敏惠說，歡迎正派廠商進來，也讓公務員更安心推動，各方一起監督工程，有好的品質，也如期完工。

黃敏惠今與廉政署長鄭銘謙、嘉義地檢署檢察長繆卓然和嘉義市調查站主任陳仁龍等人共同簽名，宣布平台成立，現場也播放許多公務員在面對重大工程時的憂心影片。

鄭銘謙說，法務部訂頒廉政平台成立金額要一百億，但黃市長反映希望能降低門檻，才符合嘉義市需求，因此只要縣市首長認為有成立需求，就會來輔導推動。

市府政風處指出，「嘉義市灰渣掩埋場工程」與居民生活、環境生態等議題息息相關，屬於重大工程，且本案屬於避鄰型設施，區域內有住宅區及商業區，還須做好民眾溝通，預防陳情等，因此做為嘉義市採購廉政平台運行第一案。

政風處指出，未來將「案件背景」、「規畫過程」、「辦理進度」、「相關會議資料與紀錄」等資訊放置於結合嘉義市環境保護局網站，提供外界瞭解及促進民間參與監督，提升行政透明度，強化社會對於公共建設信心。

黃敏惠表示，湖子內徵收多年，目的就是為了取得環保用地，興建灰渣掩埋場等重要設施，希望未來透過廉政平臺的運作，從前端導入司法公正機關及專家學者等外部成員，提供市政團隊風險預防諮詢服務，讓同仁放下辦理採購案件的擔憂，共同為嘉義市重大建設把關。

嘉義市府重大採購廉政平台今天成立，首宗案子納入「嘉義市灰渣掩埋場工程」。記者李承穎／攝影
嘉義市府重大採購廉政平台今天成立，首宗案子納入「嘉義市灰渣掩埋場工程」。記者李承穎／攝影

嘉義 黃敏惠

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