上百輛酷帥重機載滿愛 車聚雲林育幼院暖童心

「哇！帥氣都是重型機車耶！」興奮歡呼聲從雲林大埤長愛家園內傳出，原來「哈雷Ｘ軍團」召集人詹姆斯，帶領上百輛重機夥伴，不畏寒流，前往關懷院童送上物資，大小朋友一起開心圍爐。院長吳文輝感謝重機車隊獻愛，溫暖童心。

詹姆斯說，全台各地的車友平時透過Line群組保持聯絡，眾人也很開心能在工作之餘，結合騎乘樂趣，做公益、發揮愛心，相當有意義，其中還有車友開車響應，車上載滿了滿滿愛心物資。

「騎車不只是騎車，而是變得更有意義！」一名車友分享，興趣能發揮實質功能，大家內心都相當感動，深覺自己必須把握還有能力付出時，就該如此做下去，讓愛的正能量延續。

吳文輝今天表示，重機車隊年年歲末之際都會來到雲林探望孩子們，最近寒流來襲、連日低溫，隊友們仍相當熱血衝到育幼院，讓大小朋友備感窩心。

吳文輝說，車隊此次依舊帶來許多生活物資和善款，但小朋友們最開心的是見到大哥哥、大姊姊，有他們陪伴一起聚餐圍爐、體驗重機，「是花錢也不到的快樂！」