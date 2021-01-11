台南最新祕境！廣達30公頃神祕電台計畫開放

台南市區裡竟然還有這樣杳無人煙的祕境！位在安南區本田路上的「天馬電台」從2013年遷移至今，沒有進一步的利用，但當年兩岸對峙緊張氣氛下使用的廣播設備，都還存在，廣達30多公頃的土地，有綠色隧道、噴水池及廣大的綠地等，台南市政府已承諾地方將進行整理，分區開放讓民眾進入使用。

立委陳亭妃上周邀集國有財產局、台南市文化局等單位進入查看，也讓這處有神祕色彩的園區在媒體上曝光。

天馬電台是在1969年時由美援興建，做為對中國大陸主要短波放送基地，廣播的範圍可遠達歐洲、美洲，被指為是全球廣播面積最大的電台之一，長期被視為軍事重地，有憲兵駐守，外人不得進入，而在馬英九擔任總統任內，兩岸關係緩和，因而拆除，當時雖然有許多反對的聲音，並一度傳出是國共會談的交換條件之一，但電台仍在2013年撤走，原本10多根的巨型天線也拆除，至今只剩下3根。

天馬電台撤除後，後續該如何利用，讓市府頗傷腦筋，一度有聲音希望列為古蹟；由於導演魏德聖想要在當天拍攝台灣三部曲電影，市府協助變更地目為文創園區，2017年完成，但魏導後來又將拍攝基地移往後壁，文化局2017年對外啟動招商，但因為面積廣闊，至少必須投資30億元以上，至今乏人問津，土地也就一直閒置。

陳亭妃表示，土地當年是政府向人民強制徵收，如今卻荒廢對不起民眾，至少應該分區整理對外開放讓民眾使用。文化局局長葉澤山也同意與土地所有者國有財產局會商後整理。