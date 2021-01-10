影／陳吉仲南下嘉義布袋勘災 縣長翁章梁加碼補助三千

元旦過後，第二波寒流從7日晚間起持續低溫至今，嘉義縣沿海養殖漁業災損嚴重行政院農委會主委陳吉仲今天下午2時在縣長翁章梁、立委蔡易餘陪同下至布袋鎮魚塭勘災，表示未來將以保險取代補助方式，翁也承諾針對魚池清理再補助3千元，降低漁民和鄉公所負擔。

陳吉仲說，這次寒害，從上禮拜12月30日到這禮拜寒流，所有文蛤混養的工作魚，幾乎全部受影響，百分比絕對超過20，今天會立即公告嘉義布袋東石義竹3個鄉鎮，所有的混樣工作魚補助一公頃9000補助。

但救助部分無法抵農民損失，陳吉仲以屏東蓮霧園為例，3分多的蓮霧園，(順利)採收可以，採收可以賺90幾萬，補助下來差不多3萬多而已。

「農業保險法」已經通過，陳吉仲說，用農業保險具體保，農漁民的收入，以養殖漁業來說，有300多個漁民投保，有260幾件漁民可以獲得保險理賠，「唯有透過保險，才能因應這樣極端的氣候」。

翁章梁說，工作漁死亡，表示魚池生態上沒辦法再工作，縣政府針對漁民清理，每公頃再加碼3千塊，當作清除的工資，相關的代替工作要去做處理，按照漁業的專業知識，「溫度水深多少，判斷出來死亡率大概多少」。

翁章梁也跟陳吉仲反映依此標準，條件式地做相關全區、範圍性的認定，「相關救助直接下來」，減少很多相關作業程序，和漁民申請上的；翁說，工作救助的意義是「幫忙重新再養殖」，所以不是補償，但保險比較接近成本。

根據嘉義縣農業處漁業科資料，嘉義縣此次文蛤池混養之虱目魚(工作魚)受損面積達93.64公頃，平均受害程度8.43%，損失重量約14,204公斤；14公頃專養虱目魚，平均受害程度10%，損失16,800公斤5公頃虱目魚苗（平均受害程度10%）損失1,200公斤，總計損失金額340萬4,489元。