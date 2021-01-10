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為寄養童落下無盡的眼淚 雲林寄養家庭曝「辛酸血淚」

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
寄養爸爸曾隆祺（右一）和太太張佳文（右二）每天接送語障寄養童往返住家及醫院；42歲林燕萩（左二）為了孩子進修特殊教育，希望理論加實務幫助孩子，妹妹林玉鳳（左一）前年也加入寄家行列。記者陳苡葳／攝影
寄養爸爸曾隆祺（右一）和太太張佳文（右二）每天接送語障寄養童往返住家及醫院；42歲林燕萩（左二）為了孩子進修特殊教育，希望理論加實務幫助孩子，妹妹林玉鳳（左一）前年也加入寄家行列。記者陳苡葳／攝影

雲林家扶中心統計，縣內每年新增15至20名寄養童，但寄養家庭的維持與招募非易事，目前有33戶寄家授證。社工莊芯雅說，許多人對寄養不了解，或誤認寄養等於收養，加上需全天候照顧、沒有休息，每年實際媒合成功僅有3、4戶，也因此除穩固原有家戶，陌生開發也產生難度；不過仍有許多寄家父母願意承擔這分愛的重量、持續照顧寄養童，給孩子一處避風港。

今年36歲、目前未婚的許麗雅有社工背景，曾在育幼院工作，「希望親自教育孩子」因此加入寄家，目前照顧一對雙胞胎兄弟，家人愛屋及烏一起照顧，共同承擔「甜蜜的負荷」。

古坑鄉桂林村「六連霸村長」黃煌儀，10多年前與太太張燕玉加入寄養家庭，照顧過10多位寄養童。令黃煌儀印象最深的是1年多前出養至國外的兄弟檔。

他開玩笑說，「哭掉了6公升眼淚！」不過，當時分離很難過，早晚一想到就不捨掉淚，至今夫妻倆仍相當思念，雖無法親自探望，但透過社工回傳照片，知道他們過得好就安心。

47歲寄養爸爸曾隆祺三年前受太太張佳文之邀加入，目前照顧一名語言障礙寄養童，每天不辭辛勞接送孩子往返住家及醫院，夫妻同心付出，對孩子的情感盡在不言中，曾隆祺說「最令人不捨的是別離」但孩子未來能擁抱新生活，就是寄養父母最大成就。

雲林家扶每年預計招募10戶，近兩年實際招募最多6戶。莊芯雅表示，前年6戶中有2戶臨時退出、去年招募4戶，其中有1戶自覺無法勝任而退出。

家扶指出，招募不易主因不外乎雲林地區青壯人口少、老年人口多，除地方觀念仍保守，加上要24小時照顧孩子、沒得休息，安置費用不如保母費用高，還須支付寄養童所有開銷，不少人擔心照顧不來而打退堂鼓。

「把雲林縣的小孩留在故鄉照顧」42歲林燕萩目前照顧一名多重障礙7歲男童，為了孩子除實際照顧，也進修考取特殊教育研究所，希望理論加實務幫助孩子，妹妹林玉鳳前年耳濡目染加入，她們異口同聲說「寄家是半公益性質，孩子笑顏是付出動力」，希望更多人加入、援助寄養童。

雲林家扶表示，雲林縣寄養辦法為地方自治，縣府無限制屆齡退休，25至65歲、國中學歷以上，及有固定收入，有安全、足夠空間、無不良素行紀錄者可向寄養組05-632-3200報名參加寄養家庭招募說明會。

今年36歲、目前未婚的許麗雅（右二）有社工背景，「希望親自教育孩子」因而加入寄家，目前照顧一對雙胞胎兄弟，家人也愛屋及烏、共同承擔「甜蜜的負荷」。記者陳苡葳／攝影
今年36歲、目前未婚的許麗雅（右二）有社工背景，「希望親自教育孩子」因而加入寄家，目前照顧一對雙胞胎兄弟，家人也愛屋及烏、共同承擔「甜蜜的負荷」。記者陳苡葳／攝影
古坑鄉桂林村長黃煌儀（右）10多年前與太太張燕玉（左）加入寄養家庭，至今照顧過10多位寄養童。記者陳苡葳／攝影
古坑鄉桂林村長黃煌儀（右）10多年前與太太張燕玉（左）加入寄養家庭，至今照顧過10多位寄養童。記者陳苡葳／攝影

寄養家庭 社工 育幼院

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