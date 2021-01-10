33戶寄養家庭讓愛住進來 張麗善：無私天下父母心

雲林縣內39位寄養童由縣府社會處委託雲林家扶中心協助媒合至寄養家庭生活，平均每戶寄家照顧1至2名孩童，縣長張麗善今天授證並頒發年度聘書予33戶寄家，她表示，感謝寄養父母讓失依、受虐兒擁有家庭生活與溫暖。去年受新冠肺炎疫情影響，不少孩童出養程序被迫中斷，但仍有三名孩童成功出養至國外，其中7歲的小可赴美生活半年多，適應良好。

社會處社工科長許惠雯表示，家庭如有虐待、經濟不力或雙親無法在家適當照顧等狀況的孩子，即會透過寄養方式，讓孩子能在家庭裡成長；待家庭功能恢復、孩子回家後能有適當照顧才會回歸，若家庭無法讓孩子回去，經社工評估，則將改變孩子親權，朝寄養或安排至中長期機構生活。

根據社會處統計，去年有25位孩童需安置，其中17位在寄養家庭中生活，至目前為止，已有33戶寄家加入照顧寄養童行列。張麗善今天為寄家授證、頒發聘書，出身麥寮鄉的文創咖啡品牌執行長許志榮也從澎湖返鄉，手沖咖啡與寄養父母、孩童分享。

去年至今，全球飽受新冠肺炎疫情肆虐、生活腳步大亂，寄養童出養程序也因防疫因素卡關、延期，幸雲林縣仍成功出養三位寄養童至國外；雲林家扶寄養組督導林珊宇表示，這三對收養父母特點是其中一方會說中文，這對出養程序來說幫助很大。

林珊宇分享，已在美國生活半年多的小可，出生滿月就到寄家生活，在寄養媽媽何月蘭細心照顧下長的頭好壯壯，後透過天主教善牧社會福利基金會尋覓華裔收養父母，小可去年赴美、很快適應新生活；雲林家扶每半年透過照片追蹤小可生活，寄養媽媽、小可原生親人也持續關心。