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寒害擴大 南市府建請農委會公告虱目魚列現金救助

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市養殖虱目魚凍傷持續擴大，農業局下午已發文建請農委會公告南市虱目魚養殖區列為寒害災區。記者謝進盛／攝影
台南市養殖虱目魚凍傷持續擴大，農業局下午已發文建請農委會公告南市虱目魚養殖區列為寒害災區。記者謝進盛／攝影

連續兩波低溫，台南市虱目魚凍傷災情持續擴大，台南市政府農業局今下午發文，建請農委會公告南市虱目魚養殖區列為寒害災區，辦理現金救助及低利貸款，目前正由農委會簽辦作業程序預備公告中。

台南市長黃偉哲表示，市府以照顧漁民為優先，除彙整災情建請農委會公告辦理現金救助外，後續如確認漁民文蛤池混養虱目魚損符合現金救助，市府會加碼補助絲藻清除工資每公頃3千元，補貼文蛤池人工清藻成本。後續待農委會公告災區後，市府將與各公所依從速、從寬、從簡原則，協助受災漁民辦理災損認定及救助，以減輕漁民損失。

「推動農業保險更重要！」黃偉哲說，農業保險法今年上路，漁業寒害保險保費，漁民原本需自行負擔1/3保費，市府將建議中央漁業署比照其他農業保險提高補助為1/2，並由市府補助1/4，漁民只需負擔1/4保費，希望提高漁民投保意願。

漁民 農委會

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