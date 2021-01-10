今年列入全中運項目 南市體育總會擊劍委員會成立

台南市體育總會擊劍委員會今天成立，由南市台日文化交流基金會董事長李退之、新營營新醫院院長鄭群亮分別出任正、副主任委員，希望在地方推廣，邀請更多人加入。

中華民國擊劍協會秘書長洪新志及南市體育總會秘書長陳良乾也出席，會中邀請擊劍國手陳韋婷、莊博宇，及目前陳韋婷指導的小朋友進行示範表演賽向來賓介紹銳劍的比賽過程。

李退之說，擊劍運動是由古代決鬥而發展的，在巴比倫、波斯、羅馬及希臘，擊劍不但是一種消遣，更是格鬥技巧和作戰技能。到了1896年夏季奧林匹克運動會，擊劍成為正式項目，100年來從未被中斷過，與馬術、游泳、射擊、跑步結合，成為奧林匹克的另一個項目—現代五項。

鄭群亮也說，擊劍運動是一項智慧與力量的結合，可以同時訓練個人的協調性、專注力，尤其是特別重視禮儀，對於選手的劍、頭盔、敬禮姿勢都有要求，適合各種年齡層。

洪新志指出，台灣擊劍運動已有50多年歷史，今(將列入全中運的正式項目，也希望台南在擊劍運動賽事中不缺席。