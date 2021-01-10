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低溫影響北門洋香瓜生長？ 農業局農改場會勘

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南北門洋香瓜傳出低溫影響生長，農業局與台南區農改場今前往會勘釐清。圖／台南市政府農業局提供
台南北門洋香瓜傳出低溫影響生長，農業局與台南區農改場今前往會勘釐清。圖／台南市政府農業局提供

低溫南下，傳出台南市北門區著名的洋香瓜生長受影響，市長黃偉哲指示農業局強化栽培管理技術，農業局與農委會台南區農業改良場並前往會勘，也籲請農民強化防寒作業。

農業局指出，根據資料，全台洋香瓜種植面積898公頃，南市552公頃，約佔全台61.4%，全台總產量1萬2051公噸，南市6930公噸，約佔全台57.5%，主產區為東山(132公頃)、北門(79公頃)、後壁(57公頃)、安南(49公頃)、白河(42公頃)及將軍(41公頃)等，南市是全台洋香瓜重要產區。

農業局表示，今現勘北門區洋香瓜主要產區，非低溫單一因素影響，大部分田區已採收，部分田區已清園完畢，少數田區植株果實網紋已形成，進入成熟階段，部分田區植株發現，為早期根系褐化造成生長不良，甚至已經乾枯，另外，存活植株於葉背發現銀葉粉蝨，植株呈現老葉黃化。

農業局長謝耀清說，依據文獻記載，洋香瓜在攝氏7.4度以下超過48小時，會發生低溫障礙情形，將持續觀察產地情形，另請北門區公所提報洋香瓜栽培管理計畫，辦理洋香瓜栽培管理講習會及相關資材需求，以提升洋香瓜品質。農民若有任何栽培管理技術問題，也可逕洽台南區農業改良場諮詢協助，電話（06）5912901。

北門 低溫 農民

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