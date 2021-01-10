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天冷鬧血荒 台中捐血中心：僅剩4天血量

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導

天冷引起血荒，台中捐血中心今表示，目前僅剩4天血量，鑑於後面還有春節即將到來，以及冬天又是用血多的季節，必須趕緊再儲存足夠的血，希望社會各界踴躍挽袖捐血，各大型社會公益團體亦在此時多舉辦捐血活動。

捐血中心指出，天冷使得民眾捐血意願降低，加上最近罹患感冒的人增多，原本可以捐血的人不能再捐，都使得捐血量下降。一般安全庫存量是7至10天，7天以下就算是血荒，而目前僅剩4天，可見情況嚴重。

捐血中心說，天氣冷還會使得罹患心血管以及腸胃道疾病的人增加，都必須輸血，因此增加存量更是迫不及待。

捐血中心人員說，鑑於春節假期長，希望存血量能提高到10天才比較保險，目前離過年還有一個月，希望大家踴躍捐血，「捐血一袋、救人一命」。

捐血中心 血荒 春節

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