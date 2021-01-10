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血荒達紅色警戒庫存僅剩4.6天 嘉義縣市長號召捐血
寒流來襲，民眾捐血意願低，全台鬧血荒，台南、嘉義全部血型庫存僅剩4.6天，已快達紅色警戒，嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠今天都到嘉義市立棒球場，透過活動號召大家捐血。
台南捐血中心表示，目前台南、嘉義無論是A、B、O、AB型都只剩4.6天左右的庫存量，緊鄰4天紅色警戒的界線，一般安全庫存量是7天，但考量新春期間大家要過年，因此安全庫存希望提升到10天。
嘉義東南扶輪社、嘉義縣糕餅公會得知血荒後，今天在嘉義市立棒球場舉辦捐血活動，黃敏惠說，碰上霸王級的寒流來，民眾出門活動意願變低的此時，感謝號召大家走出家門、一起來捐血。
翁章梁說，受新冠肺炎疫情影響，民眾減少外出，捐血人數驟減，全台血庫缺血嚴重，盼能透過活動解決血荒問題並幫助需要的人。
嘉義縣糕餅商業同業公會理事長許家銘帶領理監事及會員拿出各自商家最熱銷的主力商品，凡參加捐血的民眾即可以獲得白米一包、手工皂一塊及香甜美味的糕餅一盒。
許家銘說，提供近600份伴手禮，市價16萬元，預計吸引500多人捐出熱血，希望能募集12萬5000cc的捐血量，讓醫院不再血荒。
嘉義捐血站呼籲，民眾定期捐血穩定血源，嘉義捐血站作業時間8時-下午5時（全年無休），嘉義市立棒球場停車場捐血車9時-下午5時 （周四到周日）。
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