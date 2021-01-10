「遊戲為方法」蔡良慶寓教於樂 讓兒童體適能不再無聊

社會生活水平提高，家長對於孩子健康也更加重視，中華民國青少年體育協會理事長蔡良慶多年來拜訪專家學者，透過遊戲方法搭配音樂，讓兒童體能變得更有趣。

蔡良慶說，隨著社會生活水平日漸提高，家長重視對孩子健康問題，除了校內體適能，課後也會加強訓練，因此他拜訪全國許多兒童體能領域業者以及大學教授，希望夠透過遊戲教學法，正確地運用在體能課程設計中，多元的教學法也最直接、最容易被孩子接受，學習成效也會相對較好。

「兒童體能教育的課程設計是業界最缺乏的」蔡良慶說，如能藉由這樣的課程提升及開發各階段孩子應具備的各項能力，這些能力也將延伸影響到孩子的認知學習能力。

蔡良慶說，兒童體能強調以「運動為主體，以遊戲為方法」，透過樂趣、安全、活潑為指導原則，融入各種體能遊戲，配合生動活潑的音樂及教具，引導幼兒在設計合宜的活動中學習，不僅增進體能、紓解情緒，更能培養問題解決能力與強化人際關係。