影／法務次長蔡碧仲參加紅包場慈善音樂會寒冬送暖
嘉義玉山扶輪社今天晚上在嘉義市文化公園舉辦慈善音樂會，演出金都是社團社友，以台灣歌廳紅包場模式，所有紅包收入皆捐公益，預計募款80萬，幫助嘉義縣市弱勢家庭。
「紅牌登場、風華再現」慈善音樂會，今晚7點在10度寒風中演出，法務部次長蔡碧仲、嘉義市社會處長林家緯、縣社會局長蕭英成都到場，感謝各社團公益愛心，透過這種台灣歌廳紅包場模式，將所有紅包收入皆捐助公益，參與者的愛心讓嘉義更溫暖。
蔡碧仲表示，他是扶輪社友，過去經常受邀參加扶輪社活動也到玉山扶輪社演講，社友們用熱情在這麼寒冷的戶外演出，所有收入都要幫助弱勢，不僅有意義，也讓在座所有人心都溫暖了，他一定要到場支持。
嘉義玉山扶輪社長黃建銘表示，這場慈善音樂晚會，由具有街頭藝人執照的玉山扶輪公益樂團團長翁金生及團員發起，雖然不是專業表演團體，但每年都會配合很多的公益及募款演出，為社會增添一股溫暖的力量。
黃建銘指出，本次慈善音樂會獲得相當大的迴響，有嘉義縣市14個扶輪社參與協辦，7個扶輪社一起合辦表演，也獲得許多社友及企業界的響應，紛紛慷慨解囊贊助本次活動，表演尚未開始，自發性捐款已募集超過新台幣60萬元，相信演出後一定可以突破80萬。
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