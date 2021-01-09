影／霸王寒流中完成超大型彩繪 台南運河旁打卡新景點

台南高商廣告設計科老師莫嘉賓與光華高中多媒體設計科主任陳燕裕，連日帶領學生在霸王寒流中完成「河景龍騰魚躍廣場」彩繪，溫度雖僅10度，學生已揮灑到脫下外套僅著短袖，他們說「雖累但很有成就感，回家後可睡一整天。」

淺草里長陳建國表示，國際知名的和樂廣場就在淺草里，里的西側就是運河，也是遊運河的碼頭點，為了增添和樂廣場周遭景色，增取經費要把濟福宮前的廣場及廣場旁連棟房子牆壁彩繪，成為新打卡景點，因此找上莫嘉賓幫忙，彩繪「龍騰魚躍」。

莫嘉賓說，陳里長1個月前提出邀請，經規畫設計後，7日起由他與陳燕裕、老師吳雨蓁、崑山科大視傳系講師李侑誠、南大視覺藝術設計系研究生蔡濰任等人，率領學生執行彩繪活動。原本規畫以4天時間完成，但因寒流來襲，希望學生能加緊動作，能在3天內完工，由於參與的老師與學生都有豐富的彩繪經驗，今天順利完工。

河景龍騰魚躍廣場彩繪面積6百多坪，左邊高樓牆面彩繪錦鯉魚躍為主題，錦鯉不懼波濤洶湧，滾滾河浪奮勇跳躍逾越成龍；右邊則是祥龍凌空飛舞，龍騰浪花之上翻滾入雲霄，畫中葫蘆倒轉象徵福到運到，下方中央地面為3D互動彩繪，池塘荷葉蓮花處處，錦魚悠游魚戲池中，多處跳石連接到彼岸，適合兒童親子跳躍石頭嬉戲過關。陳建國表示，未來規畫在廣場發展社區多元藝文展覽、文創市集等，帶動區域發展。