台南市教育局今天在中華醫事科技大學舉辦學校午餐「在地食材–家鄉風味餐」第二屆廚師料理廚藝競賽；崇明國小服務20年的營養師林中惠與廚師蔡金枝、蔡幸君團隊以30元成本食材做出色香味俱全的午餐，自各校脫穎而出贏得冠軍與12000元獎金。

市長黃偉哲逐一頒獎給前三名獲獎學校午餐團隊。他表示，第三屆時一定要加一個湯煲組，看誰最會煲湯，「我相信評審的心，吃了就會暖和起來」，今天非常開心能夠來參加，「這個絕對是比真的，不是比假的」，得獎的得到評審青睞菜單有機會運用在我們學校的營養午餐，不會讓我們學校的營養午餐「吃得很排版、制式的那種」。

他說，營養午餐要吃出健康、巧思、美味，是非常難的事情，因為營養午餐預算是非常有限，感謝大家的集思廣益，「你們都是我們台南之光」，能夠把少少的成本變出無窮的花樣，「變出小朋友的讚、變出我們營養午餐學生的讚！真是太厲害」。關於廚工的權益，市府會再繼續加油，在新的學年「會有更好的辦法來跟各位感謝各位的辛勞」。

台南市第二屆學校廚師料理廚藝競賽，崇明國小團隊冠軍。 記者周宗禎/攝影

台南市第二屆學校廚師料理廚藝競賽，崇明國小團隊冠軍。 記者周宗禎/攝影