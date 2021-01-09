快訊

致力推廣台灣文學、批皇民高壓政權 張良澤主張「總統搬出總統府」

評／萊豬之後 又要迎接美國「乾淨的煤」?

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南市府廠商合辦年貨市集挺青農 號召民眾消費場面熱鬧

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
市府農業局廠商合辦年貨市集挺青農，市長黃偉哲（中）號召民眾消費場面熱鬧。圖/農業局提供
市府農業局廠商合辦年貨市集挺青農，市長黃偉哲（中）號召民眾消費場面熱鬧。圖/農業局提供

台南市政府農業局推廣在地農特產品，今明兩天與大成長城公司合辦「大成相挺新農人　安心歡聚好食光」年貨市集活動，雙方今年第4年合作。市集有新農人優質產品，還有各式年節伴手禮、美食料理包，預購年菜試吃、春聯揮毫、公益捐血、闖關遊戲、魔術表演等活動，也有氣球城堡。

市集有100個攤位，農業局輔導的在地青農及農村再生社區有30個攤位，不少農友已經連續參加多年。今年的活動，大成加碼發放公益園遊券給員工，鼓勵優先購買青農的農特產品。

市長黃偉哲「高度肯定」大成公司這項做法；表示「大成是落實企業社會責任，並與台南青農追求共好」。

農業局長謝耀清指出，今年因新冠肺炎疫情影響，民眾在家煮食的時候更多了，農業局推出一系列的台南在地養生料理，並編輯成食譜，鼓勵民眾多向在地青農採買食材，體驗自己在家料理的樂趣，適逢大成辦理年貨市集，歡迎民眾採買年貨及青農最新鮮食材。

市府農業局廠商合辦年貨市集挺青農，號召民眾消費場面熱鬧。圖/農業局提供
市府農業局廠商合辦年貨市集挺青農，號召民眾消費場面熱鬧。圖/農業局提供
市府農業局廠商合辦年貨市集挺青農，號召民眾消費場面熱鬧。圖/農業局提供
市府農業局廠商合辦年貨市集挺青農，號召民眾消費場面熱鬧。圖/農業局提供

青農 年貨 新冠肺炎

延伸閱讀

台南硬質青割玉米乾旱災損 災害救助金1月底完成撥款

加碼！ 虱目魚寒害幾乎全滅 台南市每公頃多補助3千元

畜牧臭味汙染抗爭不斷 台南市農業、環保聯手提對策

保育「水雉」瀕危物種 首推「生態給付」這樣做有獎勵

相關新聞

影／霸王寒流中完成超大型彩繪 台南運河旁打卡新景點

台南高商廣告設計科老師莫嘉賓與光華高中多媒體設計科主任陳燕裕，連日帶領學生在霸王寒流中完成「河景龍騰魚躍廣場」彩繪，溫度...

台南市第二屆學校廚師料理廚藝競賽 崇明國小團隊冠軍

台南市教育局今天在中華醫事科技大學舉辦學校午餐「在地食材–家鄉風味餐」第二屆廚師料理廚藝競賽；崇明國小服務20年的營養師...

台南市府廠商合辦年貨市集挺青農 號召民眾消費場面熱鬧

台南市政府農業局推廣在地農特產品，今明兩天與大成長城公司合辦「大成相挺新農人　安心歡聚好食光」年貨市集活動，雙方今年第4...

台南中區扶輪社邱戴冊里捐贈物資車 台南市社會局感謝

國際扶輪3470地區台南中區扶輪社社友邱政雄醫師遺孀邱戴冊里，為替先生遺愛人間，今天捐贈物資車給台南市酵母社會關懷協進會...

追雪後開始追梅花！台南梅嶺梅花開約3成 警提醒避雷點

連續寒流襲台，台南楠西梅嶺梅花逐漸開花，梅嶺有業者表示，目前在二層坪等停車場附近約有3盛梅花綻開，另外梅峰古道則還有山茶...

梅山公園花期遲到！嘉義縣政府發布花況失準遊客失望

寒流發威！梅花愈冷愈開花，嘉義縣政府文化觀光局昨天發布知名景點，梅山鄉梅山公園花況，指稱梅花初綻放，今起周休假日可望再開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。