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台南市府廠商合辦年貨市集挺青農 號召民眾消費場面熱鬧
台南市政府農業局推廣在地農特產品，今明兩天與大成長城公司合辦「大成相挺新農人 安心歡聚好食光」年貨市集活動，雙方今年第4年合作。市集有新農人優質產品，還有各式年節伴手禮、美食料理包，預購年菜試吃、春聯揮毫、公益捐血、闖關遊戲、魔術表演等活動，也有氣球城堡。
市集有100個攤位，農業局輔導的在地青農及農村再生社區有30個攤位，不少農友已經連續參加多年。今年的活動，大成加碼發放公益園遊券給員工，鼓勵優先購買青農的農特產品。
市長黃偉哲「高度肯定」大成公司這項做法；表示「大成是落實企業社會責任，並與台南青農追求共好」。
農業局長謝耀清指出，今年因新冠肺炎疫情影響，民眾在家煮食的時候更多了，農業局推出一系列的台南在地養生料理，並編輯成食譜，鼓勵民眾多向在地青農採買食材，體驗自己在家料理的樂趣，適逢大成辦理年貨市集，歡迎民眾採買年貨及青農最新鮮食材。
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