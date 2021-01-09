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台南中區扶輪社邱戴冊里捐贈物資車 台南市社會局感謝
國際扶輪3470地區台南中區扶輪社社友邱政雄醫師遺孀邱戴冊里，為替先生遺愛人間，今天捐贈物資車給台南市酵母社會關懷協進會，協助推廣社會福利工作。
捐贈儀式在永康區大灣天主堂舉辦，社會局長陳榮枝出席代表贈感謝狀給台南中區扶輪社及社友邱戴冊里，期盼公私協力將社福工作做到最好，使台南市成為充滿溫暖的大台南。
邱戴冊里表示，透過捐贈除替先生邱政雄遺愛人間，也期待能發揮拋磚引玉效果，邀社會各界善心人士一起做公益，將正向溫暖的能量傳遞社會各個角落。
社會局表示，捐贈物資車將作為實物愛心銀行永康分行日常物資載運、協會社區關懷據點長者接送及支援協會保健課程各項工作，同時也透過社會各界的相挺，讓社會福利工作更有力量。
市長黃偉哲感謝邱戴冊里女士用實際行動支持在地社會福利團體，將小愛化為大愛，回饋鄉里，遺愛人間，精神令人感佩，期待共同努力造福更多弱勢民眾，一同體現「照顧弱勢優先」達成希望家園的願景，創造更溫暖美好的大台南。
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