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追雪後開始追梅花！台南梅嶺梅花開約3成 警提醒避雷點

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南楠西梅嶺梅花進入盛開期。記者吳淑玲／攝影
台南楠西梅嶺梅花進入盛開期。記者吳淑玲／攝影

連續寒流襲台，台南楠西梅嶺梅花逐漸開花，梅嶺有業者表示，目前在二層坪等停車場附近約有3盛梅花綻開，另外梅峰古道則還有山茶花、紫牡丹、山櫻花和杜鵑花等花景可觀賞，玉井警分局今天觀察賞花車潮不如元旦，應該先去追下雪了，明天周日一般上山人車會更多，提供幾點建議，避開塞車雷點又能夠開心賞花。

警方表示，今天上山賞花的車潮比元旦連假少一點，停車場也飽和，但是不用趕下山，停遠一點還是有停車位。推測遊客可能先去看雪景，因梅花盛開會有一段時間，但明天假日預期湧入車潮會更多，提醒盡量錯開假日人潮高峰，多利用平日上山，不僅找車位容易，又能悠閒賞花，用餐時段也不用排隊。

另外多利用「綠22線 玉井→梅嶺」公車，因為梅嶺二層坪停車場周邊僅有700多個停車位，假日中午用餐時段遊客爆滿，建議假日賞梅可採區外停車、區內接駁，搭乘公車輕旅行，輕鬆賞梅趣。

警方提醒自駕出發前檢查車輛「身體狀況」是否正常，因梅嶺風景區海拔達500公尺以上，因此建議出發前進行基本的巡查保養，避免車輛半路「出問題」敗興而歸。

進入梅嶺山區冬季時有落雨，提醒駕駛天雨路面濕滑，注意減速慢行，並開啟大燈以提高能見度，下山時務必使用低速檔位，確保行車安全

賞花 停車場 梅花

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