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梅山公園花期遲到！嘉義縣政府發布花況失準遊客失望

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣政府文化觀光局發布梅山鄉梅山公園花況，指稱今起周休假日可望再開一波！吸引全國各地大批遊客，結果花況開不到1成，樹枝頭大多是花苞，讓許多遊客失望。記者魯永明／攝影
嘉義縣政府文化觀光局發布梅山鄉梅山公園花況，指稱今起周休假日可望再開一波！吸引全國各地大批遊客，結果花況開不到1成，樹枝頭大多是花苞，讓許多遊客失望。記者魯永明／攝影

寒流發威！梅花愈冷愈開花，嘉義縣政府文化觀光局昨天發布知名景點，梅山鄉梅山公園花況，指稱梅花初綻放，今起周休假日可望再開一波！吸引來自全國各地大批遊客，結果花況開不到1成，樹枝頭大多是花苞，讓許多遊客失望，但部分遊客看到枝頭有梅花就很開心。

梅山鄉公所公園管理員林晉安說，去年至今天候乾旱，公園梅花花期較晚，公園逾千棵梅花，今天只有不到1成開花，開最多的1棵開5成花，這波寒流促使枝頭長出許多花苞，含苞待放，預計下周開花　本月中旬到下旬梅花盛開，花期約15至20天，賞花正是時候。

「看不到梅花失望！」許多來自外地遊客走進公園，看到樹枝頭光禿禿的一片，只見稀稀落落的幾朵梅花，難掩失落神情，有遊客說，縣府發布新聞指稱周末六日可望再盛開一波，結果落空；但有遊客說，看不到梅花，下次再來，能夠出來戶外走走，心情開朗；公園停車場及路旁停滿車輛，攤販生意好。

文觀局說，每年梅花盛開，枝頭上點點雪白，彷彿是被初雪覆蓋一般，饒富詩情畫意，十分浪漫，梅山公園日治時期種梅花，佔地近6公頃，約有3千棵梅花，是南台灣賞梅勝地，園區有完整環園步道、觀景台，還有融入雲門舞集林懷民、名導演吳念真、暢銷作家侯文詠等32位作家詩作的「現代文學步道」，不僅能賞花、還能品詩！

嘉義縣政府文化觀光局發布梅山鄉梅山公園花況，指稱今起周休假日可望再開一波！吸引全國各地大批遊客，結果花況開不到1成，樹枝頭大多是花苞，讓許多遊客失望。記者魯永明／攝影
嘉義縣政府文化觀光局發布梅山鄉梅山公園花況，指稱今起周休假日可望再開一波！吸引全國各地大批遊客，結果花況開不到1成，樹枝頭大多是花苞，讓許多遊客失望。記者魯永明／攝影
梅山公園梅樹今天不到1成開花，開最多的1棵開5成花。記者魯永明／攝影
梅山公園梅樹今天不到1成開花，開最多的1棵開5成花。記者魯永明／攝影
嘉義縣政府文化觀光局發布梅山鄉梅山公園花況，指稱今起周休假日可望再開一波！吸引全國各地大批遊客，結果花況開不到1成，樹枝頭大多是花苞。記者魯永明／攝影
嘉義縣政府文化觀光局發布梅山鄉梅山公園花況，指稱今起周休假日可望再開一波！吸引全國各地大批遊客，結果花況開不到1成，樹枝頭大多是花苞。記者魯永明／攝影
嘉義縣政府文化觀光局發布梅山鄉梅山公園花況，指稱今起周休假日可望再開一波！吸引全國各地大批遊客，結果花況開不到1成，樹枝頭大多是花苞，讓許多遊客失望。記者魯永明／攝影
嘉義縣政府文化觀光局發布梅山鄉梅山公園花況，指稱今起周休假日可望再開一波！吸引全國各地大批遊客，結果花況開不到1成，樹枝頭大多是花苞，讓許多遊客失望。記者魯永明／攝影

梅花 寒流 賞花

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