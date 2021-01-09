梅山公園花期遲到！嘉義縣政府發布花況失準遊客失望

寒流發威！梅花愈冷愈開花，嘉義縣政府文化觀光局昨天發布知名景點，梅山鄉梅山公園花況，指稱梅花初綻放，今起周休假日可望再開一波！吸引來自全國各地大批遊客，結果花況開不到1成，樹枝頭大多是花苞，讓許多遊客失望，但部分遊客看到枝頭有梅花就很開心。

梅山鄉公所公園管理員林晉安說，去年至今天候乾旱，公園梅花花期較晚，公園逾千棵梅花，今天只有不到1成開花，開最多的1棵開5成花，這波寒流促使枝頭長出許多花苞，含苞待放，預計下周開花 本月中旬到下旬梅花盛開，花期約15至20天，賞花正是時候。

「看不到梅花失望！」許多來自外地遊客走進公園，看到樹枝頭光禿禿的一片，只見稀稀落落的幾朵梅花，難掩失落神情，有遊客說，縣府發布新聞指稱周末六日可望再盛開一波，結果落空；但有遊客說，看不到梅花，下次再來，能夠出來戶外走走，心情開朗；公園停車場及路旁停滿車輛，攤販生意好。