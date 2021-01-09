影／「威哥」林威呈病逝 最後畫面開朗依舊讓人笑中帶淚

南科管理局前局長林威呈因病去年11月提前退休，今天親友與老同事在南科管理局為他舉辦追思活動，播放他病榻中錄下的最後一段話語，依舊感受得到他樂觀開朗的一面，即使要面對死亡，依舊沒忘了帶給親朋好友正能量，許多老同事看完淚流滿面。

林威呈發病後退休接受治療，勇敢挑戰病魔，正值壯年卻在短短一個多月後、上月20日病故，得年僅62歲。許多業界人士認為他是「無負評的好公務員」，退休一周就病發住院、鞠躬盡瘁，這麼早離世是國家的損失。

管理局員工與許多廠商、媒體口中的「威哥」沒官架子，行事接地氣地方人緣佳，很喜歡笑，有著招牌爽朗笑容；嘉義縣竹崎鄉人，淡江大學機械系畢業，長榮大學職業安全與衛生系碩士，原在台北市政府任公職，民國86年因希望多陪伴父親，請調剛成立的南科籌備處，歷任技正、組長、副局長及中科管理局副局長，104年升任南科管理局長。