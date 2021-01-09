高山茶比賽頒獎都阿里山冬茶得獎 縣長翁章梁大讚好茶

嘉義縣阿里山茶葉生產合作社冬季優良茶比賽頒獎典禮，上午在番路鄉仁義湖岸大酒店咖啡廳登場，縣長翁章梁頒獎，青心烏龍組特等獎由銘峰製茶廠蘇柏彰贏得；新品種組特等獎及頭等一獎都由仙記名茶郭紋廷贏得，今年冬茶香氣濃、甘醇，喝好茶正是時候！

茶改場評審代表簡靖華說，總的來說，茶菁比較乾，焙火比較厚，茶湯更甘甜。烏龍組特等跟頭一品質不相上下，競爭非常激烈，特等相對發酵比較足，烘焙比較厚，口感甘醇，韻味足，頭一烘焙稍微低一點點，但同樣非常具有烏龍特有的甘醇，只是第二沖茶湯冷掉時不及特等圓滑。

今年金萱特等跟頭一差距更小，發酵差不多，香氣飽滿！主審跟副審討論很久才做出決定，頭一發酵度稍微重一點點，香氣飽滿，只是冷湯時滑度比特等稍微欠缺一點，特等發酵跟烘焙比較清淡一些些，充分表現金萱特色。

阿里山茶葉生產合作社理事主席蔡惠櫻說，今年冬季優良茶參賽點數共499件，比去年多，分青心烏龍組及新品種組，其中青心烏龍組348件，新品種烏龍組151件。頒獎前，蔡惠櫻陪同翁章梁、立委陳明文及王美惠，坐茶席，喝阿里山好茶，大家同聲大讚「好喝！」蔡惠櫻說，頒獎結束，獲獎好茶很快就被饕客買光。