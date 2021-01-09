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緊來！ 林內花海泡泡同樂會 新鮮有趣又好玩

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
林內鄉波斯菊花海浪漫又美麗，是雲林打卡熱點。記者蔡維斌／攝影
林內鄉波斯菊花海浪漫又美麗，是雲林打卡熱點。記者蔡維斌／攝影

雲林縣林內鄉公所今天起兩天在該鄉三星路羅漢松大道舉辦「青松享樂 泡泡同樂會」，讓遊客感受在田野泡泡裡追逐的樂趣，尤其美麗盛開的波斯菊花海，更是拍照打卡熱點，在地特色小農攤商更有許多市場買不到優質農產，夜間更有浪漫羅漢松夜間光廊，鄉長張維崢歡迎來林內「FUN松」散步，把美景照統統帶回家。

林內鄉長張維崢說，青松享樂以夢幻童趣的「泡泡」為主題，除有精彩的泡泡主秀，周邊有各種表演，天氣寒冷，太陽公公難得露臉，讓遊客受溫暖和美麗，有如寒中取暖，相當難得，邀請民眾到林內享受田野陽光，穿梭在一望無際的波斯菊花海，盡情玩樂；夜間還可暢遊羅漢松夜間光廊，感受沉靜浪漫氣氛。

除了美不勝收的田野風景，也可參與精心規畫的表演與好玩的「BUBBLE FUN!泡泡大作戰」闖關，並帶領遊客體驗林內美食、美景，兌換限量好禮，在地小農攤商提供林內優質農特產。「親子泡泡足球賽」、「童畫著色寫生比賽」、「瘋狂氣墊樂園」、「愛護河川有獎徵答」、「好禮摸彩」，林內踏青，正是時候。

鄉長張維崢邀請大家來林內賞花海，夜訪光廊，享受農村慢活，配合防疫，請大家遊玩時最好全程戴口罩，詳情請洽林內鄉公所網站或洽社會課05-5892001#252。

數十攤優質農特產可讓遊客滿載而歸。記者蔡維斌／攝影
數十攤優質農特產可讓遊客滿載而歸。記者蔡維斌／攝影
林內鄉波斯菊花海浪漫又美麗，是雲林打卡熱點。記者蔡維斌／攝影
林內鄉波斯菊花海浪漫又美麗，是雲林打卡熱點。記者蔡維斌／攝影
林內鄉盛大的「青松享樂 泡泡同樂會」登場，滿場吹泡泡，帶動浪漫氣氛。記者蔡維斌／攝影
林內鄉盛大的「青松享樂 泡泡同樂會」登場，滿場吹泡泡，帶動浪漫氣氛。記者蔡維斌／攝影
林內鄉盛大的「青松享樂 泡泡同樂會」登場，林內鄉公所歡迎來暢遊美麗農村。記者蔡維斌／攝影
林內鄉盛大的「青松享樂 泡泡同樂會」登場，林內鄉公所歡迎來暢遊美麗農村。記者蔡維斌／攝影
田野泡泡追逐賽，趣味十足，可舉家一起體驗農村樂趣。記者蔡維斌／攝影
田野泡泡追逐賽，趣味十足，可舉家一起體驗農村樂趣。記者蔡維斌／攝影
林內鄉波斯菊花海浪漫又美麗，是雲林打卡熱點。記者蔡維斌／攝影
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