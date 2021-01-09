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影／南科前局長林威呈追思會 賴清德頒褒揚令

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
副總統賴清德（左）頒發褒揚令、林威呈家屬代表接受。記者周宗禎／攝影
副總統賴清德（左）頒發褒揚令、林威呈家屬代表接受。記者周宗禎／攝影

南部科學園區管理局前局長林威呈去年底病逝，今天南科管理局與親友家屬在科管局舉辦「威風的永恆·璀璨的禮呈 感念威哥分享會」。副總統賴清德與林威呈有交情，特地南下「來向威哥道別」，並代表政府頒發褒揚令；許多與林威呈有好交情的老同事都忍不住潸然淚下，現場是笑聲中帶有淚水，連市長黃偉哲會後記者問他感想時，說到最後都忍不住哽咽說不下去。

籌辦活動的林威呈家屬與南科管理局老同事，請來與林威呈的老同事、親友還有互動良好的廠商官員，依照林威呈的遺願，以生動活潑的影音還有現場歌曲音樂演奏，讓追思活動不要落入悲戚哀傷，而是在笑聲中落幕。

林威呈是受到各方敬重的公務員，賴清德前來全程參與停留近兩小時，以前的老長官前局長戴謙、陳俊偉也都發表的感想，戴謙還在台上代表他的好友向大家鞠躬致謝，哽咽流淚。

林威呈的家人回憶，他兩歲時遇到長輩，就懂得對來訪的長輩說「人客來坐、我叫阿池」，他小時名叫林金池、小名「阿池」，雖然國小倒數第二，大學時整天在打牌、打球、遊戲中度過，卻充滿了自信與對樂觀，小時候家境貧困卻自認為是「最窮的有錢人」，開朗的個性與從沒斷過的笑容、爽朗的笑聲，是許多與他接觸過的人最深的印象。

會場外有南科實驗中學樂團演奏「奇異的恩典、我知道我需要在愛中」等經典名曲；台積電經理拉二胡演出「天龍八部」等電影主題曲，因為林威盛從小就拉二胡也會演奏弦樂器。

林威呈的弟弟說，他大哥和人吃飯，從來沒有讓人家掏過錢，當上局長，就戒了幾十年的煙癮，自認很帥，喜歡人稱「最帥的局長」。

台積電資深副總王建光代表贈送紀念晶圓給林威呈，感謝他協助台積電先進製程廠，能在南科成功地進度超前興建完成。

戴謙說，威哥曾對他說，「好朋友要經常相找，不要等到追思會才來」；戴謙淚流滿面說，他是我的左右手、而今我的左右手，斷了」。

林威呈家屬代表感謝大家對他的思念。記者周宗禎／攝影
林威呈家屬代表感謝大家對他的思念。記者周宗禎／攝影
台南市長黃偉哲（左）卓越市民證、林威呈家屬代表接受。記者周宗禎／攝影
台南市長黃偉哲（左）卓越市民證、林威呈家屬代表接受。記者周宗禎／攝影
追思會最後分送給每名賓客林威呈「最後的禮物、一粒精美包裝的仙楂」是他生前最喜歡吃的零嘴。記者周宗禎／攝影
追思會最後分送給每名賓客林威呈「最後的禮物、一粒精美包裝的仙楂」是他生前最喜歡吃的零嘴。記者周宗禎／攝影
追思會上親友送別。記者周宗禎／攝影
追思會上親友送別。記者周宗禎／攝影
追思會最後分送給每名賓客林威呈「最後的禮物、一粒精美包裝的仙楂」是他生前最喜歡吃的零嘴。記者周宗禎／攝影
追思會最後分送給每名賓客林威呈「最後的禮物、一粒精美包裝的仙楂」是他生前最喜歡吃的零嘴。記者周宗禎／攝影
台積電資深副總王建光（左）代表贈送台積電紀念晶圓，感謝林威呈生前多年來協助。記者周宗禎／攝影
台積電資深副總王建光（左）代表贈送台積電紀念晶圓，感謝林威呈生前多年來協助。記者周宗禎／攝影
林威呈家屬說明他這一生的種種事蹟、毫無遺憾。記者周宗禎／攝影
林威呈家屬說明他這一生的種種事蹟、毫無遺憾。記者周宗禎／攝影
林威呈追思會，眾多官員到場。記者周宗禎／攝影
林威呈追思會，眾多官員到場。記者周宗禎／攝影
林威呈家人以幽默的方式來辦追思活動，希望大家記得林威呈樂觀開朗、笑聲持續到最後一刻。記者周宗禎／攝影
林威呈家人以幽默的方式來辦追思活動，希望大家記得林威呈樂觀開朗、笑聲持續到最後一刻。記者周宗禎／攝影

南科 台積電

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