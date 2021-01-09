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血缺很大！台南全部血型庫存僅剩4.6天 年前目標募10天
近日台南市街頭多處可見掛上「血缺很大」的看板，台南捐血中心指出，截至今天，台南、嘉義全部血型庫存僅剩4.6天，已快達紅色警戒，尤其寒流來襲用血增多，加上農曆過年將至，希望能募到安全庫存10天的目標。
本周末許多民間團體與台南捐血中心擴大合辦將近20場捐血活動，包括在各捐血室以及台南公園、嘉義公園、台南新豐高中、嘉義民雄鄉公所等都有捐血車。
台南捐血中心表示，目前台南、嘉義無論是A、B、O、AB型都只剩4.6天左右的庫存量，緊鄰4天紅色警戒的界線；一般安全庫存量是7天，但考量新春期間大家要過年，因此安全庫存提升到10天。
捐血中心指出，天氣冷，心血管疾病患者用血增加，因此冬天用血需求本來就頗大，現在又適逢疫情期間、農曆年將至大家忙過年，民眾捐血意願稍有降低，因此呼籲團體踴躍舉辦捐血活動，而捐血中心自己也會在路邊舉牌、掛看板，希望盡快募得10天以上血量庫存，讓大家好過年。
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