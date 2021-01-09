台東媽祖文化祭今登場 全台9大百年宮廟遶境除疫
台東東海龍門天聖宮建廟40周年主辦的「2021台東媽祖文化祭」今天登場，首度邀集全台9大百年宮廟齊聚台東，並展開遶境除疫活動。縣議會也開壇迎接盛事，祈求台東今年事事平安。
今天早上8點包括北港朝天宮、台南永華宮、北港武德宮、麥寮拱範宮、朴子配天宮、新港奉天宮、正統鹿耳門聖母廟、八吉境下太子昆沙宮及鹿耳門天后宮等9大百年宮廟參與遶境除疫。
縣議會議長吳秀華帶領議會同事及員工開壇迎接，吳秀華表示，眾家神明出巡，為鄉親帶來神恩祈福和庇佑，謹代表議會表達全力支持力挺之意，感謝所有工作人員的辛勞付出。
遶境隊伍從縣議會出發，一路從市區中興、更生、博愛、中正、中山、四維及中華路等遶境祈福，沿途信眾鳴放鞭炮，隊伍中一隻黑色老虎的虎爺造型吸引不少民眾目光拍照。
而來自雲林的北港犁炮，也是首次與台東玄武堂的炸寒單相會，玄武堂派出肉身寒單，在鞭炮洗禮下來迎接，成為遶境除疫的重頭戲。
東海龍門天聖宮主陳柔嫻說，台東首次舉辦媽祖文化季，日前辦理媽祖畫聯展打頭陣，由於新冠肺炎疫情的影響，希望藉由遶境的儀式，來化解疫情的衝擊，同時為台東百姓帶來添福賜財。
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