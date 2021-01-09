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台南硬質青割玉米乾旱災損 災害救助金1月底完成撥款

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
農業天然災害現金救助小組前往抽查情形。圖／農業局提供
農業天然災害現金救助小組前往抽查情形。圖／農業局提供

去年9月至10月久旱未雨，硬質玉米、青割玉米發芽率不佳及缺株，南市全市列入農業天然災害現金救助地區。農業局今天表示，該項救助金將會於1月底前完成撥款，讓農民好過年。

農業局指出，台南市計有新營、鹽水、白河、柳營、後壁、東山、麻豆、下營、六甲、官田、大內、佳里、學甲、西港、七股、將軍、北門、新化、善化、新市、安定、山上、仁德、歸仁、安南等25區列入硬質玉米、青割玉米農業天然災害現金救助地區，目前撥款進度已完成20個行政區，核撥救助金額555萬9982元。

農業局長謝耀清請各區公所於農業天然災害現金救助抽查完成後，儘速將救助資料報送農業局，以利農糧署作業辦理撥款事宜。此次全市25區農業天然災害救助金將於1月底前完成撥款，讓農民可以過個好年。

台南硬質玉米及青割玉米乾旱農損救助金，農業局表示，1月底前完成撥款。圖／農業局提供
台南硬質玉米及青割玉米乾旱農損救助金，農業局表示，1月底前完成撥款。圖／農業局提供
農業天然災害現金救助小組前往抽查情形。圖／農業局提供
農業天然災害現金救助小組前往抽查情形。圖／農業局提供

農民 白河 北門

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