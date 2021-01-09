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影／養雞不臭還能發電！薛連豐「能源牧場」創3種收入

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
薛連豐打造能源牧場，希望建立一種新型態的友善養殖環境。記者吳淑玲／攝影　
薛連豐打造能源牧場，希望建立一種新型態的友善養殖環境。記者吳淑玲／攝影　

台南市六甲區烏山頭能源牧場負責人薛連豐六年前興建一座光電牧場，以綠能溫室的概念，上有太陽能面板發電可賣電，溫室內可種植無毒有機蔬果，地面搭棚架養雞，一塊土地可有三種收入，緊鄰的民宿距離才三十公尺左右，可以做到無臭味，薛連豐模擬大自然的飼養環境，雞舍地面鋪上添加菱殼炭的發酵墊，且開門通風，陽光也可照射進來，養雞也可以做到無臭不汙染。

四十八歲的薛連豐原本從事營造業，四十二歲那年為了食安、健康因素，興起飼養不打針、不餵藥的健康雞的概念。太太娘家在烏山頭水庫附近有一塊閒置農地約三分多大，他斥資一千多萬元打造「太陽光電雞舍」農業計畫示範場，目前每月電費收入就有八萬至十萬元，讓他安心從事想做的農業。

走進能源牧場就被挑高的房舍所吸引，屋頂是太陽光電板，飼養三千多隻雞自由來去，模擬大自然的環境，有陽光照射、流通空氣及翻土啄石，完全聞不到雞屎糞的臭味，薛連豐透露關鍵是在發酵床裡添加官田特產菱殼炭粉，讓味道變淡，菱殼炭孔隙多，天然微生物菌和益生菌可分解雞大便臭味，從今年七月施用以來，都不必鏟除雞糞。

飼料也很重要，薛連豐自己研發調配用植物草葉、豆類、米糠、蒜頭、酒糟、中藥等攪碎調製飼料，增加雞隻抵抗力，微生物菌分解雞糞，變成有益肥料，可以自用栽種蔬果也能賣給農民使用，讓農業資材循環使用，達到萬物循環、互利共生，最終是用最少的人工及成本，創造農業的最大值。

薛連豐說，結合太陽能板是有電的固定收入，農民能夠更安心農作，他的目標是烏山頭能源牧場的模式，以整廠輸出方式，幫助有心從事無毒農業的農民，打造光電溫室，加入的農民愈多，吃到健康安全食物的成本就愈低。

薛連豐打造能源牧場，希望建立一種新型態的友善養殖環境。記者吳淑玲／攝影　
薛連豐打造能源牧場，希望建立一種新型態的友善養殖環境。記者吳淑玲／攝影　
薛連豐的能源牧場，希望建立一種新型態的友善養殖環境。記者吳淑玲／攝影　
薛連豐的能源牧場，希望建立一種新型態的友善養殖環境。記者吳淑玲／攝影　
薛連豐打造能源牧場，希望建立一種新型態的友善養殖環境。記者吳淑玲／攝影　
薛連豐打造能源牧場，希望建立一種新型態的友善養殖環境。記者吳淑玲／攝影　

農民 牧場 食安

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