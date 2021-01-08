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梅花開不開？想看盛開梅花還得再等等
梅山公園往年冬天以梅花著名，花團錦簇總吸引不少遊客慕名而至，但今年梅花數量不如以往，專家表示，今年缺水關係加上
梅山公園內遊客稀疏，從高雄來的王小姐說，聽聞梅山公園的梅花開花樣子很壯觀才慕名而至，但看到園區梅花稀疏，難掩失落，但表示「一花一世界」，雖稀疏仍有其微觀之美。
專家表示，梅花盛開跟土壤和水分有很大關係，花苞成形需要低溫及水分等外在條件，中南部秋冬兩季大缺水，梅山公園土壤屬沙質壤土，較不易儲存水分。
梅樹屬落葉性果樹，每年七至八月落葉前會將養分儲存在枝幹，等待雨水充沛時，再分化花芽，「落葉越多越會開花」，近期寒流帶來充沛雨水，預計本月中旬梅花便會盛開，建議民眾可以去梅山公園最上面望風台，每年花季都是從那邊開始的。
嘉義縣長翁章梁表示，梅山公園從日本時代就開始種植梅花，占地將近6公頃，約有3000株的梅花，園區內有完整的環園步道、觀景台，還有融入雲門舞集林懷民、名導演吳念真、暢銷作家侯文詠等32位作家詩作的「現代文學步道」，不僅能賞花、還能品詩。
嘉義縣府文化觀光局長許有仁說，梅山公園除了梅花，冬天限定美景就是雲海，梅山的碧湖觀景台是賞雲海第一排，就像是坐在搖滾區欣賞壯闊的雲海翻騰，「是台灣人一生必看一次的壯闊絕景」，近期寒流來襲，溫度下降，有助於催生梅花盛開，歡迎遊客把握時間，規畫寒流限定版的賞梅行程。
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