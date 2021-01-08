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南市強化泳池安檢 強制加裝一氧化碳偵測器

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市政府今天聯合稽查北區YMCA會館，並做成強制業者加裝一氧化碳偵測器及天然氣緊急遮斷裝置的決定。記者鄭惠仁／翻攝
台南市政府今天聯合稽查北區YMCA會館，並做成強制業者加裝一氧化碳偵測器及天然氣緊急遮斷裝置的決定。記者鄭惠仁／翻攝

台南市北區北區YMCA公園會館游泳池發生一氧化碳外洩事件，造成23傷的重大事件，市府今天聯合會勘後，決定強制採天然氣鍋爐加熱的泳池業者，加裝一氧化碳偵測器及天然氣緊急遮斷裝置，並列入聯合稽查項目。

教育局長鄭新輝今天下午邀集消防局、工務局、衛生局、勞工局、經發局及消保官等共11個相關單位到現場會勘，針對YMCA 整體設備及人員管理進行稽查，並整合跨局處的意見，針對未來全市各泳池安檢提出具體建議，以防堵類似公安意外再次發生，維護學童及所有市民的安全。

經整合意見後，決定未來針對採天然氣鍋爐加熱的泳池業者，將強制要求加裝一氧化碳偵測器及天然氣緊急遮斷裝置，並列入聯合稽查項目，杜絕導致公安意外發生的可能因素。

鄭新輝表示，YMCA公園會館經消防單位初步判定是因一氧化碳未順利排放至室外，滯留於室內濃度過高造成人員中毒意外，詳細原因尚待消防單位認定。市府工務局每年固定要求業者申報建築物公共安全檢查，包含建築物設備安全、燃氣設備、鍋爐及防火避難設施等均為檢查項目，YMCA公園會館近3年均依法申報且查核合格，並由持有合格證照的人員負責操作鍋爐設備。

南市教育局表示，昨天就醫的15名學童，尚有5人留院觀察，均意識清醒，後續將追蹤學童復原情形，並提供必要的安心輔導，也會協助爭取相關保險理賠事宜。對於業者的裁處，已依據游泳池管理規範第13點規定，要求YMCA公園會館游泳池暫時停止營業並徹底檢修，等聯合稽查複檢通過後才能開放。體育處也將依消保法第59條規定對業者裁處15萬至150萬元的罰鍰。

公安 教育局 建築

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