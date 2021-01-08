淡出記憶一甲子 台南日治時期電影院復刻重現

台南中西區在日治時期有間名為「戎館」的電影院，60年前結束營業後逐漸消失在人們記憶中，如今復刻版建築在原地重現，外觀樣貌雖非完整，卻也讓老一輩台南人重溫當年風華。

提起「戎館」電影院，即使是中老一輩的府城人，感覺還是很陌生，但在電影院林立的日治台南，它可是赫赫有名，和「宮古座」、「世界館」及「大舞台」號稱台南四大戲院。

據信「戎館」前身是「戎座」，1915年座落於中西區民生路巷內，專門播放外國電影，後因設施老舊，1934年搬到中正路、國華街口的現址，重建後改名為「戎館」，1935年重新開幕。

當時新建的「戎館」是棟磚造混凝土式三層樓建築，可容納800名觀眾，不只放映電影，還可充當戲劇表演舞台，名噪一時。

第二次世界大戰後的1946年，「戎館」改名為「赤崁戲院」繼續經營，直到1961年才結束營業，劃下句點，開始從府城人的記憶中淡出，黑橋牌門市1990年進駐時，這棟老建築只剩一面女兒牆及少許架構。

後來，黑橋牌花了2年時間考證研究，逐漸將這棟老建築修復，去年大規模動工復刻，今天在台南市長黃偉哲、導演魏德聖及黑橋牌董事長陳春利等人共同見證下剪綵開幕，魏德聖還送上電影「海角七號」的拍攝膠捲作為館藏展示。

魏德聖說，他是台南人，小時候過年都會到中正路，也不知道當地有一座「戎舘」，如今看到「戎舘」殞落後重生，更結合美食及歷史文化，恢復過往時代樣貌，非常感動。

陳春利則表示，在偶然機緣下，他得悉黑橋牌中正路門市就是日治時期的「戎館」，才有了恢復原貌的想法，他希望黑橋牌能為台南做一點事情，為地方文化留下一點軌跡。