快訊

全台還要冷5天！中部以北明冰封6度 下周又兩波冷空氣

陸三大電信巨擘被逐出紐交所 專家指最終受益者是它

淡出記憶一甲子 台南日治時期電影院復刻重現

中央社 / 台南8日電

台南中西區在日治時期有間名為「戎館」的電影院，60年前結束營業後逐漸消失在人們記憶中，如今復刻版建築在原地重現，外觀樣貌雖非完整，卻也讓老一輩台南人重溫當年風華。

提起「戎館」電影院，即使是中老一輩的府城人，感覺還是很陌生，但在電影院林立的日治台南，它可是赫赫有名，和「宮古座」、「世界館」及「大舞台」號稱台南四大戲院。

據信「戎館」前身是「戎座」，1915年座落於中西區民生路巷內，專門播放外國電影，後因設施老舊，1934年搬到中正路、國華街口的現址，重建後改名為「戎館」，1935年重新開幕。

當時新建的「戎館」是棟磚造混凝土式三層樓建築，可容納800名觀眾，不只放映電影，還可充當戲劇表演舞台，名噪一時。

第二次世界大戰後的1946年，「戎館」改名為「赤崁戲院」繼續經營，直到1961年才結束營業，劃下句點，開始從府城人的記憶中淡出，黑橋牌門市1990年進駐時，這棟老建築只剩一面女兒牆及少許架構。

後來，黑橋牌花了2年時間考證研究，逐漸將這棟老建築修復，去年大規模動工復刻，今天在台南市長黃偉哲、導演魏德聖及黑橋牌董事長陳春利等人共同見證下剪綵開幕，魏德聖還送上電影「海角七號」的拍攝膠捲作為館藏展示。

魏德聖說，他是台南人，小時候過年都會到中正路，也不知道當地有一座「戎舘」，如今看到「戎舘」殞落後重生，更結合美食及歷史文化，恢復過往時代樣貌，非常感動。

陳春利則表示，在偶然機緣下，他得悉黑橋牌中正路門市就是日治時期的「戎館」，才有了恢復原貌的想法，他希望黑橋牌能為台南做一點事情，為地方文化留下一點軌跡。

電影 建築 日治時期

延伸閱讀

Sony將旗下Crystal LED模組化螢幕 拼接當作電影佈景使用

線院、串流同步上映 《神力女超人1984》創票房佳績

大直將再進駐一電影院！ATT大直店自營影城明年開幕

「台灣三部曲」童星選角 彰化媽厝國小游泳隊踴躍試鏡

相關新聞

台積電南科設廠房價大漲 下一輪「台南盛世」還需要什麼？

許多媒體報導：由於台積電在南科投資新廠，造成2020年台南的房價強勢上升，漲幅甚至將近10%左右。就一個在地市民的角度來看，這樣的現象憂喜參半，產業回流、景氣回升現象固然可喜，但還是有些隱憂存在——畢竟根據媒體報導，市場目前支撐主力是所謂的「南科新貴」，但一般市民的薪資並未立刻成長，對於他們來說，負面效應卻是即時出現的。

南市強化泳池安檢 強制加裝一氧化碳偵測器

台南市北區北區YMCA公園會館游泳池發生一氧化碳外洩事件，造成23傷的重大事件，市府今天聯合會勘後，決定強制採天然氣鍋爐...

得不到「原梯保留」回應 南鐵半拆戶黃春香到市府抗議

南鐵半拆戶黃春香提出「原梯保留」訴求，卻遲未獲得政府正面回應，黃春香及十多名聲援學生今下午到台南市政府陳情抗議，指交通部...

寒流強風造成外傘頂州沙洲位移流失 逾3百蚵棚災損嚴重

寒流一波波發威，帶來超過9級以上強風，導致屏障雲嘉沿海最大移動國土外傘頂洲流失位移，造成嘉義縣150個浮筏式蚵棚全毀，2...

只要員工願意做不會辭退一人 台南東纖中高齡員工逾5成

台南東纖精密工業（股）公司董事長陳冠州創業逾30年，把員工當成一家人，不僅進用逾五成中高齡員工，還引進多種自動化設備減輕...

天寒地凍大家忙禦寒 立委和水利署視察排水「送暖」

雲林縣虎尾鎮中溪國小對面的埒內大排久未整治，遇雨成災，立委林文瑞爭取一千餘萬元將進行整治，今天冒著低於十度的強寒，會同水...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。