只要員工願意做不會辭退一人 台南東纖中高齡員工逾5成

台南東纖精密工業（股）公司董事長陳冠州創業逾30年，把員工當成一家人，不僅進用逾五成中高齡員工，還引進多種自動化設備減輕工作負擔，成為中高齡幸福企業，榮獲勞動部頒發「2020促進中高齡者及高齡者就業績優獎」。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟表示，東纖是機能性面料專業製造廠，主要生產男女襯衫、套裝面料及流行面料等，2年前鄰近廠區飛寶企業台南廠結束營運，東纖董事長陳冠州一口氣接收錄用逾30名中高齡飛寶員工，相當暖心。

目前該公司總人數109人，中高齡及高齡者有58人，進用中高齡比例高達5成3，近年更引進自動穿綜設備、自動排汙系統、電動盤頭車及電動拖板車等自動化設備，減輕中高齡員工的負擔。

東纖董事長陳冠州表示，面料廠需要專業技術及經驗，非常樂意進用中高齡，每年過年他都會跟員工說「圍爐的時間到了，因為你們都是我的一家人」，只要員工有體力、願意做、還想做，不會裁退任何一個員工，都歡迎留下來一起打拼。

今年46歲的員工謝秀娘，在東纖工作13年，以前負責手工穿綜，每天穿逾一萬條紗線，常常坐一整天腰酸背痛，公司導入自動化後則負責看設備運作有無異常、做故障排除等，她說，體力負擔少很多，工作效率也更好。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，中高齡及高齡者職場經驗豐富，穩定性及忠誠度高，因應中高齡就業專法去年12月4日上路，今年雲嘉南轄內也預計新推介逾2萬名銀髮人才進入職場，希望企業多給中高齡就業的機會。