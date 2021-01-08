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寒流發威最新低溫特報！今下午到明上午16縣市急凍6度

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天寒地凍大家忙禦寒 立委和水利署視察排水「送暖」

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
立委林文瑞（左二）會同水利官員冒著強寒視察虎尾大排，期能早日解決水患，居民感受到「寒冬送暖」。記者蔡維斌／攝影
立委林文瑞（左二）會同水利官員冒著強寒視察虎尾大排，期能早日解決水患，居民感受到「寒冬送暖」。記者蔡維斌／攝影

雲林縣虎尾鎮中溪國小對面的埒內大排久未整治，遇雨成災，立委林文瑞爭取一千餘萬元將進行整治，今天冒著低於十度的強寒，會同水利署官員會勘，冷颼颼強風凍得大家直發抖，林文瑞笑說，天是冷的，但心是暖的，期待工程早日完工，為民解除水患。

林文瑞說，虎尾頂溪里中溪國小對面的埒內大排一直未治理，雜草叢生，影響環境衛生，且河道斷面不足，每逢大雨就造成排水溢堤淹沒農田，去年邀集水利單位會勘，並請縣府提報計畫呈報中央，經多次向水利署爭取，終能核定1650萬，先行施工整治下游的水路，明年將再編列後續經費，分兩年完成整治。

今天超級寒流來襲，各地冷颼颼，立委林文瑞今天冒著強寒，邀集水利副署長鍾朝恭副、第五河川局長張庭華、縣議員黃美瑤、虎尾鎮長丁學忠及縣府人員會勘，說明未來工程施工情形。

林文瑞說，天寒地凍但相信大家共同治水的心是暖的，他感謝官員冒著寒冬來視察，解決水患像是「寒冬送暖」，並請能加速發包動工，早日擺脫水患之苦。

立委林文瑞（左二）會同水利官員冒著強寒視察虎尾大排，期能早日解決水患，居民感受到「寒冬送暖」。記者蔡維斌／攝影
立委林文瑞（左二）會同水利官員冒著強寒視察虎尾大排，期能早日解決水患，居民感受到「寒冬送暖」。記者蔡維斌／攝影

水利署 寒流

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