快訊

立志當飛行員、24歲男搭輕航機亡 父：我就這麼一個獨子

聽新聞
test
0:00 / 0:00

深夜廟會吵死人 台南市眾神之都軟硬兼施

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局人員到將辦廟會活動的廟宇宣導，晚上10點以後不要燃放炮竹。記者鄭惠仁／翻攝
台南市環保局人員到將辦廟會活動的廟宇宣導，晚上10點以後不要燃放炮竹。記者鄭惠仁／翻攝

台南市為眾神之都，廟會活動多，雖帶來熱鬧，卻也付出噪音及空汙代價。環保局趁著近日將遶境的仁德保生宮、中西區正德堂、北區開基玉皇宮、北區開基天后宮，提醒民眾對環境品質的要求，並告知在禁止施放爆竹煙火的時段製造噪音，第一次罰3千，再不改善，最高罰3萬並可按次處分。

環保局稽查科、空氣及噪音管理科、清淨家園管理科人員，連日來拜訪將辦廟會活動的宮廟。北區開基天后宮委員王申賢、正德堂主委吳朝添都表示，會依政府規定的時間施放爆竹，晚間10點以後鑼鼓陣等不會使用擴音設備，不會施放大聲響的爆竹，且會維護環境清潔。開基玉皇宮建醮總幹事王周全說，玉皇宮是模範廟，已向交陪的宮廟拜託在晚上10點以後不要燃放爆竹，會再召開協調會告知。

南市環保局表示，保生宮、正德堂1月10日遶境，玉皇宮1月23、24日遶境、開基天后宮遶境日期為2月14日。區公所日前也邀集警、消、環保等單位和廟方開協調會，請宮廟自制並遵守規定。有鑑於民眾對環境品質要求高，環保局再次拜訪宮廟並說明。

環保局表示，晚上10時至隔日上午7時，以及學校、圖書館、醫療機構周界50公尺範圍內，全日禁止施放爆竹煙火及使用擴音設施從事民俗活動，違者依噪音法開罰，第一次罰3千，第二次以最高3萬開罰。

燃放鞭炮會產生大量煙塵，建議盡量以爆竹音效或環保鞭炮機替代，民政局有環保鞭炮機可供廟宇借用；若燃放也請少量定點燃放，違者最高可罰10萬元。遶境依規定不可以燃放排炮，環保局表示，若發現也會拍照，上傳聯合稽查小組line群組，請警、消等權責單位執法。

遶境 噪音 天后宮

延伸閱讀

侯友宜建議大型活動停辦 宮廟傳統習俗恐受影響

租地下室實驗飄蒜味 基隆環保局稽查命令搬遷

林口廟會爆發街頭亂鬥 警方逮捕6人

廟會風波不斷 陣頭總指揮登門解釋演變糾眾打傷人

相關新聞

逼近「霸王級」寒流 陳吉仲台南視察虱目魚寒害災情

農委會主委陳吉仲今天南下台南七股勘查虱目魚寒害災情，強調未來會用專業及科技方式來認定，也會研擬提高天然現金救助的金額幫助...

布袋發生首件黑面琵鷺肉毒桿菌中毒 保育人員搶救送醫

嘉義縣沿海布袋鎮鹽田濕地是國內珍稀保育鳥類黑面琵鷺重要棲地，寒流發威，濕地魚兒紛紛凍死，浮出水面，昨天上午保育志工在鹽田...

加碼！ 虱目魚寒害幾乎全滅 台南市每公頃多補助3千元

農委會主委陳吉仲今天到台南市七股勘查漁業寒害災損，農業局謝耀清表示，市長黃偉哲代漁民爭取不要再依人力勘查死亡魚屍，能以溫...

怎麼吃最霸氣？烏魚子產季到 水產達人傳授選購秘訣

下個月農曆過年，又到珍貴海味烏魚子產季，嘉義縣是國內烏魚子生產重鎮，縣府最近才舉行嚴選黃金烏魚子評選競賽頒獎，養殖與野生...

深夜廟會吵死人 台南市眾神之都軟硬兼施

台南市為眾神之都，廟會活動多，雖帶來熱鬧，卻也付出噪音及空汙代價。環保局趁著近日將遶境的仁德保生宮、中西區正德堂、北區開...

影／國內首創防蚊實驗社團 黃偉哲：把防蚊當戰爭來打

台南市政府與國衛院國家蚊媒傳染病防治研究中心合作，推動「病媒蚊蟲防治在地生活教育深耕計畫」3年，今天在延平國中發表成果。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。