深夜廟會吵死人 台南市眾神之都軟硬兼施

台南市為眾神之都，廟會活動多，雖帶來熱鬧，卻也付出噪音及空汙代價。環保局趁著近日將遶境的仁德保生宮、中西區正德堂、北區開基玉皇宮、北區開基天后宮，提醒民眾對環境品質的要求，並告知在禁止施放爆竹煙火的時段製造噪音，第一次罰3千，再不改善，最高罰3萬並可按次處分。

環保局稽查科、空氣及噪音管理科、清淨家園管理科人員，連日來拜訪將辦廟會活動的宮廟。北區開基天后宮委員王申賢、正德堂主委吳朝添都表示，會依政府規定的時間施放爆竹，晚間10點以後鑼鼓陣等不會使用擴音設備，不會施放大聲響的爆竹，且會維護環境清潔。開基玉皇宮建醮總幹事王周全說，玉皇宮是模範廟，已向交陪的宮廟拜託在晚上10點以後不要燃放爆竹，會再召開協調會告知。

南市環保局表示，保生宮、正德堂1月10日遶境，玉皇宮1月23、24日遶境、開基天后宮遶境日期為2月14日。區公所日前也邀集警、消、環保等單位和廟方開協調會，請宮廟自制並遵守規定。有鑑於民眾對環境品質要求高，環保局再次拜訪宮廟並說明。

環保局表示，晚上10時至隔日上午7時，以及學校、圖書館、醫療機構周界50公尺範圍內，全日禁止施放爆竹煙火及使用擴音設施從事民俗活動，違者依噪音法開罰，第一次罰3千，第二次以最高3萬開罰。

燃放鞭炮會產生大量煙塵，建議盡量以爆竹音效或環保鞭炮機替代，民政局有環保鞭炮機可供廟宇借用；若燃放也請少量定點燃放，違者最高可罰10萬元。遶境依規定不可以燃放排炮，環保局表示，若發現也會拍照，上傳聯合稽查小組line群組，請警、消等權責單位執法。