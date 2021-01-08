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布袋發生首件黑面琵鷺肉毒桿菌中毒 保育人員搶救送醫

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣布袋鎮鹽田濕地發生首件黑面琵鷺肉毒桿菌中毒，保育人員搶救送醫。圖／蘇家弘提供
嘉義縣布袋鎮鹽田濕地發生首件黑面琵鷺肉毒桿菌中毒，保育人員搶救送醫。圖／蘇家弘提供

嘉義縣沿海布袋鎮鹽田濕地是國內珍稀保育鳥類黑面琵鷺重要棲地，寒流發威，濕地魚兒紛紛凍死，浮出水面，昨天上午保育志工在鹽田九區，發現1隻肉毒桿菌中毒黑琵，不能展翅飛行，縣府保育人員獲報搶救送特生中心，施打抗毒素血清，暫無大礙，將擇日野放。

去年過年前，布袋濕地發生10多隻黑琵中毒事件，讓鳥友及保育志工忙壞，所幸及時搶救，因此，縣府農業處畜產保育科結合鳥會舉行搶救演練，昨天傳出黑琵中毒，保育志工黃永豐、生態保育人士蘇家弘協助通報搶救，及時將中毒黑琵送特生中心救治。

畜產保育科長石蕙菱說，肉毒桿菌是土壤中常見菌種，會在腐爛魚類中大量增殖，釋出毒素，候鳥誤食會造成肉毒桿菌毒素中毒；若死魚沒有立即清除致屍體腐爛，候鳥因誤食魚屍造成中毒的風險，已派人清除鹽田大量魚屍，會密切觀察監視。　

嘉義縣鳥會理事長陳建樺說，寒流造成濕地魚兒凍死，魚屍不清除腐爛，會釋放毒素，造成黑琵中毒風險，布袋濕地水淺，東石鰲鼓水深，昨天接獲黑琵中毒通報，轉報縣府保育人員搶救。

蘇家弘表示，保育志工黃永豐昨天上午9點35分，在布袋新塭滯洪池上，看到鹽田第九區有隻黑琵不能飛行，趕緊通報，剛好遇到他，他馬上通報農業處，很快5名保育人員到場，救起肉毒桿菌中毒黑琵送特生中心。

嘉義縣布袋鎮鹽田濕地發生首件黑面琵鷺肉毒桿菌中毒，保育人員搶救送醫。圖／蘇家弘提供
嘉義縣布袋鎮鹽田濕地發生首件黑面琵鷺肉毒桿菌中毒，保育人員搶救送醫。圖／蘇家弘提供
嘉義縣布袋鎮鹽田濕地發生首件黑面琵鷺肉毒桿菌中毒，保育人員搶救送醫。圖／蘇家弘提供
嘉義縣布袋鎮鹽田濕地發生首件黑面琵鷺肉毒桿菌中毒，保育人員搶救送醫。圖／蘇家弘提供

中毒 濕地 肉毒桿菌

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