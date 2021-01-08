黃偉哲：哄抬台灣豬價格沒道理 趁機發財是災難

台南市長黃偉哲昨天批評末端店家利用萊豬進口調漲台灣豬製品價格是「趁機發國難財」，引來網友論戰。黃偉哲今天表示，台灣豬價格上漲是沒有道理的，趁機發財是災難。

黃偉哲今天視察開元公有零售市場，他接受媒體訪問時指出，台灣豬價格上漲是沒有道理的，有人說是「發國難財」，他昨天是轉述民眾的反映和說法。

黃偉哲表示，所謂國難就是政客的口水，這樣的口水造成民眾恐慌心態，也使商家有哄抬空間；他說的很清楚，台灣進口豬肉佔消費總量不到1/10，含萊克多巴胺的豬肉也還沒進來，台灣豬就上漲，這是一種牟利行為，造成消費者和國家的災難，這是不對的。

黃偉哲說，趁機發財，發不義之財，萊豬還未進口就開始哄抬台灣豬價格，對消費者、政府、國家體制都是一種災難。

黃偉哲昨天視察北區大潤發設置國產肉品專區時，批評坊間業者利用進口萊豬而調漲台灣豬價格是「趁機發國難財」，隨後引發網友PO文「開放進口萊豬是國難」的論戰。