加碼！ 虱目魚寒害幾乎全滅 台南市每公頃多補助3千元

農委會主委陳吉仲今天到台南市七股勘查漁業寒害災損，農業局謝耀清表示，市長黃偉哲代漁民爭取不要再依人力勘查死亡魚屍，能以溫度超過幾小時認定漁業寒害來認定，主委同意將研議科學與專業方法認定災損。

農業局指出，陳吉仲今天上午到台南市訪視七股漁業寒害災損，將依市長黃偉哲建議，災損勘查採從寬從優從簡原則，建請中央檢討天然災害補助標準認定程序，以利區公所執行。建請農委會去年12月30日及昨天寒流災損面積合併加總計算，以減少農漁民損失，已獲農委會同意。

農業局指出，文蛤池工作魚死亡，致絲藻清除需由人工處理部分，市府補助處理工資每公頃3000元/公頃（經費須900萬）。農業局說明這部分等農委會的認定標準出來以後只要農委會核定的個案市政府會再加碼3000補助。