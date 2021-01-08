快訊

彭斯會補刀川普嗎？白宮的眾叛親離與憲法25修正案

警政高層大調動！台南、高雄、新北警局長傳換方仰寧等人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／國內首創防蚊實驗社團 黃偉哲：把防蚊當戰爭來打

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
南市府與國衛院合作推動「病媒蚊蟲防治在地生活教育深耕計畫」3年，今天在延平國中發表成果。記者鄭惠仁／攝影
南市府與國衛院合作推動「病媒蚊蟲防治在地生活教育深耕計畫」3年，今天在延平國中發表成果。記者鄭惠仁／攝影

台南市政府與國衛院國家蚊媒傳染病防治研究中心合作，推動「病媒蚊蟲防治在地生活教育深耕計畫」3年，今天在延平國中發表成果。市長黃偉哲強調，把防蚊當作戰爭來打，要求記取過去過去教訓，把防疫做好，也期待大家把防登革熱內化為習慣。

黃偉哲表示，南市教育局3年前與國衛院國家蚊媒傳染病防治研究中心合作，全台首創以科學研究結合衛教形式輔導學校成立防蚊實驗社團，並培養專業種子教師持續耕耘，透過知識與經驗的傳承，提升登革熱防疫能量。

教育局長鄭新輝表示，此深耕計畫課程不只增強學童的登革熱防疫觀念，更結合科學觀察、人文關懷及在地生活，擺脫過去教條式宣導，透過許多簡單、有趣的手作實驗課程讓學生了解登革熱防疫知識，進而創新設計。且結合社區、醫療單位，共同推動相關社區的防疫課程，提升社區的防疫參與意識。

國家蚊媒傳染病防治研究中心表示，登革熱防治需要政府單位與民眾共同合作，先在延平、新興及民德國中先進行示範課程，從社團出發，蒐集相關的課程經驗後，進而推廣到其餘十所學校，從點到面，從社團到校訂特色課程，相信這樣的經驗可以推廣到其他縣市。

延平國中校長杜俊興表示，該校在3年前成立全台第一個公共衛教走入校園的科學防疫社團「嗡嗡社」，宗旨就是要把防疫觀念融入孩子的生活裡，進而走入社區、家庭。校內課程有驚奇的防蚊科展實驗、好玩的一日里長、一日區長等課程，既有趣多元又能開拓學生的防疫視野

台南市延平國中成立嗡嗡社讓學生了解蚊子，並製作誘殺桶。記者鄭惠仁／攝影
台南市延平國中成立嗡嗡社讓學生了解蚊子，並製作誘殺桶。記者鄭惠仁／攝影
台南市長黃偉哲聽取下營國中學生的學習及研究成果。記者鄭惠仁／攝影
台南市長黃偉哲聽取下營國中學生的學習及研究成果。記者鄭惠仁／攝影

登革熱 防蚊 傳染病

延伸閱讀

台南永康、北區 將建立體停車場

台南YMCA泳池意外 黃偉哲：營業場所設預警系統

業者使用台灣豬調漲價格 黃偉哲：趁機發國難財

台南防疫旅館吃緊 黃偉哲將向中央求援

相關新聞

逼近「霸王級」寒流 陳吉仲台南視察虱目魚寒害災情

農委會主委陳吉仲今天南下台南七股勘查虱目魚寒害災情，強調未來會用專業及科技方式來認定，也會研擬提高天然現金救助的金額幫助...

加碼！ 虱目魚寒害幾乎全滅 台南市每公頃多補助3千元

農委會主委陳吉仲今天到台南市七股勘查漁業寒害災損，農業局謝耀清表示，市長黃偉哲代漁民爭取不要再依人力勘查死亡魚屍，能以溫...

怎麼吃最霸氣？烏魚子產季到 水產達人傳授選購秘訣

下個月農曆過年，又到珍貴海味烏魚子產季，嘉義縣是國內烏魚子生產重鎮，縣府最近才舉行嚴選黃金烏魚子評選競賽頒獎，養殖與野生...

影／國內首創防蚊實驗社團 黃偉哲：把防蚊當戰爭來打

台南市政府與國衛院國家蚊媒傳染病防治研究中心合作，推動「病媒蚊蟲防治在地生活教育深耕計畫」3年，今天在延平國中發表成果。...

下雨也能打球了！嘉市港坪公園興建風雨球場5月完工

嘉義市政府規劃在嘉義市立運動公園(港坪運動公園)，整建風雨籃球場、體育場館內地板整修，2個興(整)建案總預算經費估計達新...

雲林褒忠園區案 兩個女人戰爭再起？

針對行政院去年核定的雲林褒忠農業機械科技園區開發案，立委蘇治芬昨邀經濟部長王美花現勘，王美花強調，該案今年6月可完成環評...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。