影／國內首創防蚊實驗社團 黃偉哲：把防蚊當戰爭來打

台南市政府與國衛院國家蚊媒傳染病防治研究中心合作，推動「病媒蚊蟲防治在地生活教育深耕計畫」3年，今天在延平國中發表成果。市長黃偉哲強調，把防蚊當作戰爭來打，要求記取過去過去教訓，把防疫做好，也期待大家把防登革熱內化為習慣。

黃偉哲表示，南市教育局3年前與國衛院國家蚊媒傳染病防治研究中心合作，全台首創以科學研究結合衛教形式輔導學校成立防蚊實驗社團，並培養專業種子教師持續耕耘，透過知識與經驗的傳承，提升登革熱防疫能量。

教育局長鄭新輝表示，此深耕計畫課程不只增強學童的登革熱防疫觀念，更結合科學觀察、人文關懷及在地生活，擺脫過去教條式宣導，透過許多簡單、有趣的手作實驗課程讓學生了解登革熱防疫知識，進而創新設計。且結合社區、醫療單位，共同推動相關社區的防疫課程，提升社區的防疫參與意識。

國家蚊媒傳染病防治研究中心表示，登革熱防治需要政府單位與民眾共同合作，先在延平、新興及民德國中先進行示範課程，從社團出發，蒐集相關的課程經驗後，進而推廣到其餘十所學校，從點到面，從社團到校訂特色課程，相信這樣的經驗可以推廣到其他縣市。