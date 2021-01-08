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影／國內首創防蚊實驗社團 黃偉哲：把防蚊當戰爭來打
台南市政府與國衛院國家蚊媒傳染病防治研究中心合作，推動「病媒蚊蟲防治在地生活教育深耕計畫」3年，今天在延平國中發表成果。市長黃偉哲強調，把防蚊當作戰爭來打，要求記取過去過去教訓，把防疫做好，也期待大家把防登革熱內化為習慣。
黃偉哲表示，南市教育局3年前與國衛院國家蚊媒傳染病防治研究中心合作，全台首創以科學研究結合衛教形式輔導學校成立防蚊實驗社團，並培養專業種子教師持續耕耘，透過知識與經驗的傳承，提升登革熱防疫能量。
教育局長鄭新輝表示，此深耕計畫課程不只增強學童的登革熱防疫觀念，更結合科學觀察、人文關懷及在地生活，擺脫過去教條式宣導，透過許多簡單、有趣的手作實驗課程讓學生了解登革熱防疫知識，進而創新設計。且結合社區、醫療單位，共同推動相關社區的防疫課程，提升社區的防疫參與意識。
國家蚊媒傳染病防治研究中心表示，登革熱防治需要政府單位與民眾共同合作，先在延平、新興及民德國中先進行示範課程，從社團出發，蒐集相關的課程經驗後，進而推廣到其餘十所學校，從點到面，從社團到校訂特色課程，相信這樣的經驗可以推廣到其他縣市。
延平國中校長杜俊興表示，該校在3年前成立全台第一個公共衛教走入校園的科學防疫社團「嗡嗡社」，宗旨就是要把防疫觀念融入孩子的生活裡，進而走入社區、家庭。校內課程有驚奇的防蚊科展實驗、好玩的一日里長、一日區長等課程，既有趣多元又能開拓學生的防疫視野
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