怎麼吃最霸氣？烏魚子產季到 水產達人傳授選購秘訣

下個月農曆過年，又到珍貴海味烏魚子產季，嘉義縣是國內烏魚子生產重鎮，縣府最近才舉行嚴選黃金烏魚子評選競賽頒獎，養殖與野生烏魚子那樣品質優？如何選購使用？讓消費者困擾，水產達人嘉義區漁會推廣部主任吳純裕傳授選購食用撇步。

吳純裕說，如果不迷思一定要吃野生烏魚子，台灣養殖的烏魚子的品質，並不比野生的差。且，野生的 烏魚子是台灣漁船抓的，還是進口的，能確定嗎? 也許就是選擇的思考方向了。告訴大家，如何選擇好品質黑魚子，而不要只看價格。

1、好的烏魚子從濕子晒到75%，也就是1台斤16兩的濕子，晒到剩11-12兩是最好吃。記住，把冷凍烏魚子退凍到不涼（冷凍的子是硬的，去不準），用手指的肉肉輕按，一個凹陷，還會很快彈回平，就是了。如果按下彈不平，代表太濕了，晒不夠乾，不好吃。請問晒到90%，一斤賣1600元，跟晒到75%賣2000元，那個比較便宜呢?

2、鹹度，正常是用鹽裹在濕子外表約20分鐘左右，再用流水式清洗掉鹽。但如果一桶水一直洗，那就會整批黑魚子鹹度不一，後洗會比較鹹。如果遇到不肖者，把濕子泡鹽水，那會增重，且烏魚子正常是外皮有鹹度，內部不鹹才是正常，泡鹽水的會從外到內都鹹。所以吃起來就是滿口鹹，增了重的烏魚子賣您比較便宜，那真的便宜嗎?

3、透明度，好的烏魚子要帶透明度，表示壓得夠緊實。琥珀色：代表卵的成熟度夠。（以退凍烏魚子為準）