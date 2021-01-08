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下雨也能打球了！嘉市港坪公園興建風雨球場5月完工

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
嘉義市港坪運動公園原本的籃球場，將興建風雨球場，預定今年5月完工。記者卜敏正／翻攝
嘉義市港坪運動公園原本的籃球場，將興建風雨球場，預定今年5月完工。記者卜敏正／翻攝

嘉義市政府規劃在嘉義市立運動公園(港坪運動公園)，整建風雨籃球場、體育場館內地板整修，2個興(整)建案總預算經費估計達新臺幣2160萬元，預定於今年5月和3月完工，將優化運動休閒場地，滿足市民運動需求，擁有更優質運動空間。

嘉義市立體育場代理場長林居璋指出，港坪運動公園籃球場原址興建風雨籃球場，將使市民從事籃球運動不再受限於天候因素。市府於108年爭取體育署前瞻計畫，計畫總經費計新臺幣1600萬元(體育署補助1120萬元；市府自籌480萬元)，已於去年10月底開工，整建2面籃球場，增設鋼結構風雨頂棚、球場照明設備及地坪整修等，預計將於今年5月完工。

另外，港坪運動公園體育館內地板整修工程則包含新設鋼夾式櫸木地板、周邊防滑地磚鋪設，由市立體育館預算執行，編列約新臺幣560萬元進行整修，已於去年12月底開標，將於今年1月底開工，預計3月即可完工，可提供市民更優質的比賽及活動場地。

嘉義市立運動公園因位於港坪里，所以又稱為港坪運動公園。占地8萬5000平方公尺，園內設施包含：體育館、競速滑輪場、木球場、槌球場、足球場、硬地網球場、戶外籃球場、戶外簡易體適能區、戶外遊憩區、繞園健走步道等。其中，體育館面積3331平方公尺、體育園區8.6公頃，提供民眾多元運動休閒好去處。

體育 嘉義

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