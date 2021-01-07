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愛心保暖物資雪中送炭 為雲林300位獨老「加溫」

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林縣長張麗善（右）叮嚀長者務必做足保暖工作。圖／雲林縣政府提供
雲林縣長張麗善（右）叮嚀長者務必做足保暖工作。圖／雲林縣政府提供

為寒冬增添一分溫暖！國際獅子會300-D1區、雲林縣獅子會、雲鳳獅子會、斗六獅子會、斗南獅子會、南會獅子會、關懷飢餓為兒童服務委員會及華山基金會，今天攜手西螺大同醬油股份有限公司、雲邑百二庄老大媽會等，募集各界善心人士捐贈保暖衣物，為雲林縣300位獨居老人「加溫」，縣長張麗善代表受贈、致謝，希望長輩都能「穿乎燒燒度寒冬」。

由國際獅子會300-D1區發起的「衣心衣意，寒冬送暖」活動，獲各界響應捐贈外套、口罩、圍巾及毛襪等必備保暖物品。張麗善表示，感謝社會各界如此照顧雲林縣的弱勢長輩，在歲末寒冬之際送上最實際的溫暖，愛心之舉令人感動。

雲林縣許多青壯人口都往都市就業發展，加上少子化影響，縣內人口呈現高齡化，65歲以上老人占縣人口19%，老人福利與照顧問題是雲林縣當前課題。社會處長林文志說，縣內成立長青食堂及社區照顧關懷據點，目的即希望全面照顧到所有長輩。

張麗善指出，尤其長青食堂目前已增加至142處，社區照顧關懷據點有137處，藉由餐食提供及據點健康促進活動，提升社區參與率，另針對弱勢及行動不便長者，縣府也推動長期照顧、獨居老人救援系統、公費安置等服務，落實在地老化。

由國際獅子會300-D1區發起的「衣心衣意，寒冬送暖」活動，獲各界響應捐贈外套、口罩、圍巾及毛襪等必備保暖物品，雲林縣長張麗善（前排右四）代表獨居老人受贈及致謝。圖／雲林縣政府提供
由國際獅子會300-D1區發起的「衣心衣意，寒冬送暖」活動，獲各界響應捐贈外套、口罩、圍巾及毛襪等必備保暖物品，雲林縣長張麗善（前排右四）代表獨居老人受贈及致謝。圖／雲林縣政府提供

獨居老人 張麗善 保暖

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