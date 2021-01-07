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嘉義梅山公園3千株梅花 1月中下旬將盛開

中央社 / 嘉義縣7日電
寒流來襲，7日飄著小雨，仍有民眾撐著雨傘到嘉義縣梅山公園賞梅，往年此時梅花已盛開，今年卻稀稀落落；嘉義縣梅山鄉公所指出，因乾旱使得花期延後至1月中下旬。中央社
寒流來襲，7日飄著小雨，仍有民眾撐著雨傘到嘉義縣梅山公園賞梅，往年此時梅花已盛開，今年卻稀稀落落；嘉義縣梅山鄉公所指出，因乾旱使得花期延後至1月中下旬。中央社

入冬第二波寒流今天侵襲台灣，嘉義縣梅山公園3000株梅花蓄勢待發，預估氣溫回暖後，就會陸續綻放，最佳賞花時間在1月中下旬，縣府邀請大家來嘉義走走賞梅景。

今天寒流來襲，飄著小雨，仍有民眾撐著雨傘，到嘉義縣梅山鄉梅山公園賞梅，往年此時梅花已盛開，今年卻稀稀落落。

梅山鄉公所指出，往年元旦時花就盛開，今年因為乾旱的關係，花期比往年稍晚，大約到1月中下旬，才會全數開花。目前梅樹已冒出許多小花苞，預計天氣回暖後，就會陸續綻放。

嘉義縣梅山鄉梅山公園，為嘉義八景之一「梅坑月霽」所在地；嘉義縣文化觀光局長許有仁表示，從日治時代昭和9年（西元1934年）就開始種植梅花，現今園內梅樹多達3000株，全部綻放時，如白雪覆蓋整個山頭。

許有仁表示，梅山公園內的「現代文學步道」，包含雲門舞集創辦人林懷民、知名導演吳念真、知名詩人渡也、暢銷作家侯文詠等32名重量級文化界人士的詩作石刻，搭配滿山梅樹，是全台獨一無二的景致。

另外，梅山鄉還有美食、好茶與好咖啡，歡迎全台遊客把握1月中下旬時最佳賞花時機，來嘉義走走賞梅景。

入冬第二波寒流7日侵襲台灣，嘉義縣梅山公園3000株梅花蓄勢待發，預估氣溫回暖後，就會陸續綻放，最佳賞花時間在1月中下旬。中央社
入冬第二波寒流7日侵襲台灣，嘉義縣梅山公園3000株梅花蓄勢待發，預估氣溫回暖後，就會陸續綻放，最佳賞花時間在1月中下旬。中央社

嘉義 賞梅 梅花

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