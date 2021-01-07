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雲林褒忠農機科技園區有譜了 王美花：年底動工設廠

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
經濟部長王美花（中）今天在立委蘇治芬（左三）、工業局長呂正華（右二）等人陪同下訪視褒忠產業園區預定地。記者陳苡葳／攝影
經濟部長王美花（中）今天在立委蘇治芬（左三）、工業局長呂正華（右二）等人陪同下訪視褒忠產業園區預定地。記者陳苡葳／攝影

行政院去年5月核定雲林褒忠農業機械科技園區開發案，同年7月經濟部與雲林縣政府完成開發協議簽署。立委蘇治芬今邀經濟部長王美花到場現勘、與民座談，王表示該案最快6月完成環境評估及園區設置，年底前動工設廠，採創新方式「一面動工、一面開放招商登記」，當地民眾樂觀其成，直呼很期待地方發展起來。

雲林縣政府表示，去年與工業局簽署褒忠農業機械科技園區共同開發承諾，盼利用在地優勢吸引農業機械產業、農業加值等廠商進駐，為加速開發事宜，縣府去年11月與經濟部工業局等規畫團隊召開第一次工作平台會議，初步敲定引進產業以台商回流及在地優勢產業，建構農業科技產業聚落，考量周邊農產品運輸成本，將以機械設備及其他低汙染製業等為主。

經濟部長王美花今天南下雲林召開說明會。王美花表示，該園區第一期計畫開發99.25公頃，預計2月提送內政部、環保署審查開發計畫及環境影響評估；該廠初期以建立循環經濟模式，建構能源、資源、水資源及燃料再利用園區，未來可望開發第二、三期計畫。

今天說明會有近200位村民到場參與，一名張姓鄉民反映「有才寮大排治水也應一併考量規畫，因不但攸關居民生活圈，也與園區安全相關」對此蘇治芬表示將擇期邀集水利署到場會勘、研擬對策。

蘇治芬指出，褒忠園區預期引進3440產業人口，預估增加396億元產值，該案採建廠、招商同步進行模式，不僅縮短流程，也加快建置腳步，藉此吸引台商回流，發展農業科技產業、打造農業循環示範區。

蘇治芬說，該園區廠商產業製程回收水，經高級處理設備提升水質品質，而後供給園區使用，可提高水資源自給率；為留住子弟在地發展，也將請虎尾科技大學及有關單位協助學子取得相關執照。

縣府建設處表示，除褒忠農業機械科技園區開發案，為兼顧農工發展及扶植在地優勢產業，縣府也依產業創新條例自設「古坑產業加值園區」，發展以農產加值為主的一級產業，總面積約69公頃，可提供產業用地約43公頃，預計2024年完成基礎建設，開發後可引進3000就業人口，每年創造約100億元產值，未來配合褒忠農業機械科技園區，可望全面帶動地方產業發展。

縣府指出，去年的國際農機展參觀人數與交易金額上確實突破往年的紀錄，我們看到農機與資材產業在雲林發展的前景，也增加縣府引進農機產業的信心。農產業一級變六級，農業機械科技園區的建置是其中一環，雲林未來不只農產品要「賣」向國際，農機產業也要「開」進世界。

經濟部長王美花今天南下雲林召開褒忠農業機械科技園區說明會，向鄉親說明計畫進度。記者陳苡葳／攝影
經濟部長王美花今天南下雲林召開褒忠農業機械科技園區說明會，向鄉親說明計畫進度。記者陳苡葳／攝影
行政院去年5月核定雲林褒忠農業機械科技園區開發案，同年7月經濟部與雲林縣政府完成開發協議簽署，11月召開第一次工作平台會議，初步敲定引進產業以台商回流及在地優勢產業，建構農業科技產業聚落。圖／雲林縣政府提供
行政院去年5月核定雲林褒忠農業機械科技園區開發案，同年7月經濟部與雲林縣政府完成開發協議簽署，11月召開第一次工作平台會議，初步敲定引進產業以台商回流及在地優勢產業，建構農業科技產業聚落。圖／雲林縣政府提供
雲林褒忠農業機械科技園區開發案預計2月提送內政部、環保署審查開發計畫及環境影響評估，預計年底前動工設廠。記者陳苡葳／攝影
雲林褒忠農業機械科技園區開發案預計2月提送內政部、環保署審查開發計畫及環境影響評估，預計年底前動工設廠。記者陳苡葳／攝影

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