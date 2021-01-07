影／前世貿館長花光千萬退休金 竟全用在這些孩子身上

前台北世貿二館館長黃金山退休後，返鄉嘉義縣民雄開設薪傳二手書店，免費輔導清寒學生課業、提供晚餐至今已10年，花光上千萬退休金仍熱此不疲，努力不懈的精神，獲得外界不少援助，更有熱血義廚團主動聯繫，昨天晚間在民雄國中席開40桌，宴請學校師長、志工老師與學生們。

黃金山說，退休返鄉是想照顧年邁的父母，當初開二手書店為了回饋鄉里，提供民雄地區清寒學生免費看書，但似乎未收成效，便開設課後輔導班教他們讀書。

原本預估花費約3至400萬，然輔導學生從1學期10多名暴增到170多名，至今「翻轉」超過2000名學生的人生，而歷年的課輔、獎學金及晚餐等費用龐大，已花光他千萬退休金。

事實上黃金山多數的錢都花在晚餐的費用，清寒學生多數家境不好，放學後到書店課輔，「讓學生餓著也不是辦法」，因此他免費提供晚餐、零食與飲料，平均1個月花費11萬元以上。

薪傳書店這學期課輔班學生158人，義務家教老師250人，每次段考都會發出6萬多元獎金，學生只要成績有進步也會給予獎金。

黃金山說，清寒學生學業低成就「雙低」，很難把他們「抓」上來，如何讓他們學業有改進的餘地，品格品行想法都能改正，因此每學期的頒獎典禮，也讓孩子們有更加被肯定(的感覺)。